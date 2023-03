WhatsApp: pueden cerrar tu cuenta si instalaste estas 2 aplicaciones

WhatsApp advierte a sus usuarios sobre aplicaciones no permitidas por la aplicación. Archivo.

Desde hace un tiempo, WhatsApp comenzó a investigar, suspender y cerrar cuentas de usuarios que tengan instaladas algunas aplicaciones específicas. En algunos casos, la cuenta puede recuperarse siguiendo algunos simples pasos.

La aplicación está activa en el cuidado de la experiencia de los usuarios y recientemente informó de algunas nuevas actualizaciones en funciones que pueden ser beneficiosas para quiénes tengan la última versión de WhatsApp.

Es el caso del modo newsletter que reemplazará a los estados, así como la función que cambiará para siempre los grupos de WhatsApp, haciendo que se eliminen automáticamente tras un determinado tiempo.

WhatsApp cierra las cuentas de estos usuarios

La app explicó a través de un comunicado. «Si recibiste un mensaje dentro de la aplicación notificando que tu cuenta se encuentra suspendida temporalmente«, significa que podés estar usando una versión de WhatsApp no autorizada. Luego continúa «si no utilizas la versión oficial de WhatsApp, tu cuenta podría ser suspendida permanentemente».

Las aplicaciones que no son compatibles con WhatsApp

«Estas aplicaciones no oficiales son desarrolladas por terceros y violan nuestras Condiciones del Servicio», aseguró la compañía. «WhatsApp no avala el uso de estas aplicaciones de terceros debido a que no es posible validar sus prácticas de seguridad», advirtieron.

Estas son: WhatsApp Plus y GB WhatsApp. Estas aplicaciones se usan como sustitutos de la app original con el objetivo de añadir nuevas funcionalidades, pero están desarrolladas por terceros. En la mayoría de los casos, se emplean en el sistema operativo Android.

Cómo recuperar tu cuenta de WhatsApp

Se debe guardar una copia de seguridad de tu historial de chats antes de transferir tu cuenta a la versión oficial de WhatsApp. El nombre de la aplicación no autorizada determinará si es necesario transferir el historial de chats.

Luego, seguir las instrucciones a continuación, según el nombre de la aplicación: WhatsApp Plus o GB WhatsApp. Si estás utilizando cualquier otra aplicación que no sea una de estas dos, se recomienda guardar el historial de chats antes de descargar la versión oficial de la app.

Cómo recuperar tu cuenta si usaste GB WhatsApp

– Espera a que la suspensión temporal finalice. El cronómetro mostrará la duración de la suspensión.

– En GB WhatsApp, toca Más opciones > Chats > Copia de seguridad.

-Ir a los Ajustes del teléfono y hacer clic en Almacenamiento > Archivos.

– Buscar y seleccionar la carpeta de GB WhatsApp.

– En la esquina superior derecha, toca Más > Cambiar nombre y cambia el nombre de la carpeta a “ WhatsApp”.

– Abrir Play Store y descarga la versión oficial de WhatsApp.

– En WhatsApp verificar tu número de teléfono.

– En la pantalla ‘Se encontró una copia de seguridad’, toca Restaurar.

– WhatsApp debería cargarse con tus chats existentes.

Cómo recuperar tu cuenta si usaste WhatsApp Plus

– Abrir el Play Store de tu smartphone y descarga WhatsApp.

– Verificar tu número de teléfono y no deberías tener más problemas.