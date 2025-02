Yanina Latorre contra la China Suárez en LAM: “Yo soy víctima, ella es victimaria” 

En un nuevo capítulo del enfrentamiento mediático, Yanina Latorre disparó contra la China Suárez durante la emisión en vivo de «LAM» (Los Ángeles de la Mañana). Todo comenzó luego de que la modelo y actriz publicara un posteo con una dedicatoria que parecía apuntar directamente a la panelista.

La China Suárez y Mauro Icardi respondieron a las acusaciones de Yanina Latorre, acusándola de tener una «obsesión» con su vida y de difundir mentiras. En un mensaje específico hacia Yanina, Suárez escribió: «¿No eras vos la que lloraba en cadena nacional cuando te ‘cuernearon’ pidiendo respeto por tus hijos? Sos la misma que expone a los míos con total libertad y liviandad, repitiendo mentiras de quién te filtra información».

La respuesta de Yanina Latorre a la China Suárez por los posteos que realizó en Instagram

Yanina Latorre, visiblemente afectada por ser llamada «cornuda», respondió en el programa: «Yo soy víctima, ella es victimaria. Ella no es cornuda porque siempre se adelanta y cuernea primero«. Además, aclaró que sus hijos fueron expuestos por su ex-marido, Diego Latorre, y no por ella, negando haber compartido imágenes o audios de los hijos de la China, ni de Mauro y Wanda Nara.

La panelista también reveló detalles, afirmando que la China Suárez fue quien le contó a Wanda Nara sobre su relación con Mauro Icardi, mostrando chats que supuestamente evidencian esto. «No paro hasta que me dejes así», habría dicho la China a Mauro cuando este publicó una foto de Wanda embarazada.

🔥 ARDE LA NOVELA TURCA: La China Suárez y Mauro Icardi vs. YANINA LATORRE



La CONTUNDENTE RESPUESTA de la angelita: "La que se expone es la China" "Voy a mostrar todos los chats que tengo"



Cc #LAM en América TV 📺 @elejercitodelam @AngeldebritoOk pic.twitter.com/DcXgfDQXq5 — América TV (@AmericaTV) February 3, 2025

Yanina Latorre habló sobre su nuevo programa en América TV

En otro orden de temas, Yanina Latorre también se refirió a su nuevo programa en América TV, mostrando su molestia porque el anuncio no salió de su boca: «Hubiese preferido hacer yo el anuncio o en todo caso Ángel«. Aclaró que no piensa dejar «LAM» y que su nuevo espacio no es una previa del programa de Ángel de Brito, sino un proyecto propio.