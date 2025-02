El motivo por el que la China Suárez está en Turquía con Mauro Icardi: “Hay que ver que contrato tiene” 

Eugenia “la China” Suárez y Mauro Icardi llegaron a Turquía y compartieron con sus seguidores distintos momentos de su intimidad como pareja. Y este lunes, Majo Martino reveló cuál sería el verdadero deseo de la mediática actriz. Los detalles.

El motivo por el que la China Suárez está en Turquía con Mauro Icardi

Eugenia “la China” Suárez y Mauro Icardi se encuentran en Turquía y compartieron con sus seguidores distintos momentos de su intimidad como pareja. Este lunes, Majo Martino reveló cuál sería el verdadero deseo de la actriz.

“No podemos dejar de hablar de esta novela turca. Wanda Nara y Elián “L-Gante” Valenzuela estuvieron en Pinamar, y la China Suárez con Mauro Icardi, de Milán a Estambul. Los hemos visto paseando”, comenzó diciendo la panelista de Mañanísima (El Trece).

Y Estefi Berardi concluyó: “Lo que me dicen es que Mauro no quiere seguir jugando en Turquía. Él fue también para ver qué pasaba con su contrato porque él no quería seguir en ese país. Ahora hay que ver qué contrato tiene, qué tiene que cumplir y qué no. Lo que sí, no me paraban de llegar mensajes de gente que decía en Turquía que la aman a La China Suárez. ¡Enloquecidos!”.

¿Gonzalo Heredia engañó a Brenda Gandini con China Suárez?

La flamante conductora de América confirmó lo que sería un secreto a voces: que la actriz tuvo un affaire con Gonzalo Heredia, en pareja con Brenda Gandini, mientras ambos rodaban la novela «Argentina, tierra de amor y venganza«

En medio de un intercambio en redes sociales, donde Yanina Latorre le hizo un extenso pase de facturas a Eugenia «China» Suárez, la panelista de LAM involucró a Brenda Gandini y a Gonzalo Heredia en medio del escándalo, que sigue sumando protagonistas tras la separación de Mauro Icardi y Wanda Nara.

«Vos siempre sos noticia por meterte con hombres casados. Eso te define» sumó Yanina Latorre en las duras acusaciones contra China Suárez, en respuesta a las historias que subió la actriz en Instagram contra la panelista poco antes.