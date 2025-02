Mauro Icardi y la China Suárez se cansaron de Yanina Latorre: “Esta obsesión no es normal” 

La polémica pareja de Mauro Icardi y Eugenia “La China” Suárez se cansó de la información que circula sobre ellos en redes sociales y decidió contestarle a la panelista de LAM, Yanina Latorre, fiel seguidora de lo que ocurre entre la pareja y la empresaria Wanda Nara.

Mientras los enamorados disfrutan de un romántico viaje en Turquía, la influencer señaló que la actriz “siempre busco ser Wanda” y que su relación con el futbolista era “muy fondo de olla”, con el simple fin de que se hablen de ellos y de molestar a la empresaria.

La China Suárez cargó contra Yanina Latorre en sus historias de Instagram

Eugenia, quien no había hablado públicamente sobre su reciente relación con el futbolista, se refirió a Yanina Latorre en un contundente posteo: “El nivel de obsesión de esa señora no es normal, todos los días una mentirita nueva, pero después llama tu abogada al mío para pedirle por favor que arreglemos, así no vamos a juicio. Nunca, jamás, voy a arreglar nada con vos. Voy a ir hasta lo último, así tenga que esperar”.

La actriz habló específicamente de la causa legal que inició en contra de la panelista, en la que le prohibió volver a mencionar a sus hijos: “Vos y yo sabemos perfectamente que mi juicio no es solo por hablar de mi vida. Por tu culpa tuve más de un intento de entradera en mi casa con mis 3 hijos”.

Y agregó: “Te encargaste de mentir con la cifra, repetiste hasta el cansancio mi dirección, el colegio al que iban a ir mis hijos, la cuota, etc”.

A su vez, trató de doble moral a Latorre: “¿No eras vos la que lloraba en cadena nacional cuando te “cuernearon” pidiendo respeto por tus hijos? Sos la misma que expone a los mis con total libertad y liviandad, repitiendo mentiras de quién te filtra información”.

“PD: te repito, no llames más a mi abogado pidiéndole por favor que lleguemos a un acuerdo nunca. Jamás, arreglaría nada con vos”, remarcó.

Y firmó: “La ‘nipona’. Dejen de aprovecharse de quien no habla públicamente para desmentir cada cosa que se dice”.

Mauro Icardi también cargó contra Yanina Latorre en apoyo a la China Suárez

Sumado a las declaraciones de su pareja, el futbolista también le dedicó unas palabras a la panelista: “Yani. Amoooorrr. A ver si empezás a hablar con un poco de data e información cierta. Todo bien con que quieras hacerte la mediática e informante, pero hace rato estás perdiendo credibilidad”.

Icardi desmintió la información de la periodista, quien habia señalado que la China estaba usando la ropa que Wanda dejo en Turquía: «La batita de Hello Kitty era rosa (podrías chequear antes de escribir tantas pelotudeces) y no va sólo por esto, hace un tiempo que le venís errando a casi todo lo que hablás de mi o de la oriental o nipona como le decís vos, ya que no la podés nombrar. Dale amooorrrr, un poquito más que vos podés. Estás pareciendote a una tal Pachi, Gachi, Pochi😜», escribió.