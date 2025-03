Yanina Latorre habló sobre la relación de la China Suárez, Mauro Icardi y Wanda Nara: «Van a…»

Yanina Latorre se prepara con todo para el estreno de su nuevo programa «Sálvese quién pueda» que saldrá al aire por la pantalla de América Tv el lunes 17 de marzo a las 19 horas. Yanina contará con la participación de Lizardo Ponce, Federico Popgold y más panelistas fijos e invitados.

Yanina Latorre: «Yo creo que él está tan despechado que la está usando a la China»

Con motivo de promocionar su programa Yanina Latorre estuvo invitada este lunes en DDM, América Tv, y se refirió con dureza a la China Suárez y su relación con Mauro Icardi. «Desde que la China conoció a Icardi no tiene amigos, no tiene vida, no va a un gimnasio, no hace un chivito en Instagram, no tiene un trabajito, vive con él, está con él, viaja con él…», comenzó diciendo la angelita.

Y agregó sobre el delantero de Galatassaray: «Yo creo que él está tan despechado que la está usando a la China».«Icardi tampoco está en sus cabales. Él confesó que hace tres años estaba preparando esta venganza. Tiene pruebas de siete palos euros que Wanda (Nara) le afanó y nunca le dijo nada y se dejó sustraer. Tenía los videos de los gar… Parece que Keita (Baldé) no es el único y que los va a ir largando. Sabía todo lo de L-Gante. Es loco», contó Latorre.

Ahí, Tatiana Schapiro se preguntó cómo era posible que la ex Casi Ángeles estuviera en pareja con una persona que dijo cosas horribles de ella. «No tienen dignidad. Es efímero y es plata», le respondió Yanina.

Martín Candalaft, por su parte, consideró: «Hay como una sumisión de la China Suárez y un deseo de mostrar esa sumisión». «Él es muy machista y no le gusta que las minas laburen», aseguró la invitada en el ciclo conducido por Mariana Fabbiani.

Yanina dijo que la China adopta la personalidad del que tiene al lado

Luego, la rubia deslizó una picante teoría: «Él quiere llevarse a Wanda a Turquía con el centro de vida de las chicas, no para sacarle a las chicas, yo creo que él tiene la ilusión de que cuando los chicas vayan allá y Wanda tenga que ir a pelear por todo estovan a terminar juntos. Para mí, en algún momento, Wanda e Icardi vuelven».

«A la China nunca le dura mucho un tipo. Además, la China adopta la personalidad del que tiene. Hace poco era Rusherking, tenía 12 años, bailaba y hacía videitos y ahora es la novia con el cuello hasta acá, en el Four Seasons», disparó Latorre.

Inmediatamente, uno de los panelistas le preguntó: «¿La China ama a Mauro o quiere destruir a Wanda?». «La China ama la guita de Mauro, le chupa tres huevos destruir a Wanda», le contestó sin filtro.

Con información de PrimiciasYa