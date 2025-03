Mauro Icardi y La China Suárez viajaron a Milán: los motivos

Mauro Icardi y La China Suárez no se separan ni un segundo. Es por eso que ella decidió acompañarlo a su viaje a Milán para acompañarlo en una citación muy importante que le hizo la Justicia para poder ponerle punto final a su matrimonio con Wanda Nara.

Los motivos del viaje

El pedido de divorcio se hizo en Italia y las leyes no son como en Argentina. La pareja debe ir a una audiencia de conciliación en la cual el juez se informa sobre los motivos que los llevaron a tomar esta decisión y también intenta que puedan reconciliarse.

Pero Wanda Nara no viajó y mostró en redes sociales que se levantó por la madrugada para acompañar a dos de sus hijos varones que se iban de viaje.

Lo cierto es que, mediante sus abogados, la mediática intenta cambiar la jurisdicción del divorcio para poder hacerlo en la Argentina, aunque aún no lo logró.

Según explicaron en Puro Show, se trata de un “divorcio controversial”: «¿Un divorcio controversial qué significa? La ley de Italia para el divorcio controversial es diferente a la de Argentina. Esta ley en Argentina ya desde el 2015 que no existe. ¿Por qué es divorcio controversial? Porque Mauro la denuncia por adulterio”.

“¿Por qué Mauro elige hacerlo acá en Italia? Bueno, por estrategia. Ahora, yo me pregunto algo. Si Mauro está eligiendo. Porque Mauro la acusa de que estuvo con Keita Baldé y con L-Gante. Evidentemente, ¿vieron cuando Mauro sube las historias que dice ‘tic-tac, tic-tac y Johnny Depp’? Sí, el tiempo que espera. ¿Es por eso? Es porque él, dicen que tiene las pruebas suficientes para realmente ganar. Para ganarle este divorcio a Wanda. A ver, en este divorcio controversial, uno es culpable, en la sentencia final, uno es el culpable y otro es el inocente”.

“Hay una cuestión de fechas. Si Mauro eligió hacerlo bajo las leyes italianas, es porque fehacientemente tiene pruebas contundentes. Cree que puede ganar. Ese es el dato. Entonces, ¿por qué no se presenta Wanda? Lo que me cuentan los abogados es que, básicamente, si a Wanda la declaran infiel, o sea, si tiene pruebas, Mauro, para comprobar las infidelidades de Wanda, mientras estaban ellos juntos, casados, lo que dice es que ella va a tener que… La consecuencia es una paga de alimentos. ¿Pero paga de alimentos a quién? Paga de alimentos a Mauro. Claro. No a los chicos. Lo mismo Mauro. Si Mauro es declarado infiel, va a tener que pagar alimentos, pero para Wanda. Y ese monto se va a fijar tanto en cuanto a la fortuna de cada uno. Si Mauro comprueba que Wanda le fue infiel, Wanda le va a tener que pasar un dinero mensual. Terrible. Esa sería la penalidad. Si la justicia declara a los dos culpables, nadie le debe nada a nadie”, detalló Majo Martino desde Milán.