Yanina Latorre hizo un fuerte descargo: “No me gusta que se borre lo que digo”

La conductora Yanina Latorre había opinado sobre un comentario de Pamela David: “Ayer le iba a pegar con lo que dijo de Milei”, inició y retomó las palabras de David sobre el Presidente: “Que tenía una personalidad similar al Síndrome de Asperger”.

Yanina Latorre fiel a su estilo arremetió contra la red social de la radio

“No te podés meter ahí Pamelú, bancaste a Massa, que vendió el país” agregó la conductora de “Yanina 107.9”. La columna continuó al respecto.

La radio, que había difundido el contenido en redes sociales, eliminó el posteo y Latorre hizo su descargo: “Ya que me borraron mi ‘opinión’ en la cuenta de la radio. La vuelvo a subir. Defiendo la libertad de expresión. Y no me gusta que se borre lo que digo. Yo no le chupo el c*lo a nadie”.

El enojo continuó al aire

Asimismo, en su programa, en la misma emisora, Latorre continuó: «Ese descargo estaba subido al Instagram de la radio y hace un rato lo fui a ver, y había desaparecido. Me enloquecí, porque yo no lo borré. Empecé a llamar a todo el mundo. Sé que Luis Majul no fue, pero alguien lo mandó a borrar».

«Ayer dije lo que pensaba de los dicho de Pamela David y lo sigo sosteniendo. De hecho, trabajo en América, y creo no haber incurrido en ningún delito. No le tengo miedo a nada ni a nadie y no nació el que me diga qué puedo decir qué no«, continuó enojada.

«Me molesta porque somos periodistas, libertad de expresión. Quiero laburar en un medio donde pueda sostener y defender el derecho a la información. Los descargos los digo yo, no El Observador. Puedo decir lo que pienso de la gente o no estar de acuerdo con lo que alguien dijo, pero no que me lo manden a borrar. Me parece mal y me ofende. Todos los días voy a venir a laburar acá para dar todo de mí, y después se terminan borrando mis palabras porque alguien no quiere tener problemas«, agregó.

«Llámenme a mí, los recibo y les contesto, pero no me borren lo que digo. Somos periodistas, sino terminamos siendo como C5N, que decimos lo que hay que decir por una bajada oficial. Yo defiendo la libertad, digo lo que pienso. Yo no llamo a nadie ni pido favores, no recibo sobres ni nada. Soy tan grosa que laburo en América y si no estoy de acuerdo con lo que dijo Pamela David, me doy el lujo de decirlo y nadie me dice nada en el canal«, concluyó la conductora.