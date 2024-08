Yanina Latorre apuntó contra Alex Caniggia: «No tenés un mango, vivís como un marginal»

Yanina Latorre cruzó a Alex Caniggia: "No tenés un mango, con Melody viven casí en la indigencia". Fotografía: Agencia de Noticias Argentinas/ Redes

Yanina Latorre realizó un fuerte descargo contra Alex Caniggia, luego de que este se burlara de L-Gante por haberse arreglado la dentadura y lo tildara de ‘barat’. No es la primera vez que la conductora y el hijo de Mariana Nannis tienen sus diferencias.

Yanina Latorre a favor de L-Gante: ”A L-Gante le quedaron divinos los dientes»,

Durante el ciclo que conduce en El Observador 1079, Yanina Latorre opinó sobre el cruce en redes de Caniggia y L-Gante: “Él no se puede reír de nadie igual», dijo, recordando que él también se había hecho el mismo arreglo dental. ”A L-Gante le quedaron divinos los dientes», agregó.

“Tiene un problema este pibe Caniggia con lo ”barato», que el pobre, que el rico«, comenzó.

“Debés las expensas, no tenés un mango, vivís como un marginal. Tu mamá te vino a sacar del departamento que no pagabas nada, te rajó cuando estabas por parir, ¿de qué millones hablas?», continuó.

Yanina Latorre salió al cruce de Alex Caniggia: «¿Qué talento tiene?»

Luego, defendió al cantante de RKT tras la comparación que hizo el hijo de Claudio Caniggia: “Millonario es otra cosa, millonario al lado tuyo es L-Gante que gana una fortuna por un talento. Vos estás puteando gente en un streaming por dos pesos y tres views”, atacó y se preguntó: «¿A qué se dedica? ¿Qué talento tiene?”.

“Sos el hijo de Claudio Caniggia, tu papá tuvo plata o tiene plata, te mantuvo, te criaron en Europa, pero ahora anda con Melody casi en la indigencia», reveló sobre la situación económica de la pareja.

“No tienen un mango, deben todo, lo rajaron del Faena o la madre lo vino rajar, no pagaba las expensas, no tenía dónde vivir y todo el tiempo hablando de plata, igual a la madre para eso”, sostuvo.

“Ahora está peleado con la madre porque se ve que el padre le tira unos mangos, la verdad que a mí me da vergüenza ajena”, cerró.

El cruce de Alex Caniggia y L-Gante

Alex Caniggia y L-Gante protagonizaron un cruce en redes luego de que el hijo de Claudio Caniggia se burlara del arreglo dental que se realizó el cantante de RKT.

“¿Vieron que L-Gante se puso los dientes baratos? Pero no la hizo completa: si querés estar más facha -porque sos horrible, simio-, hacete la jeta. Pero ya sabemos cómo dice el dicho: aunque la mona se vista de seda, mona queda”, atacó el conductor de Carajo.

“Alex Caniggia, a quién querés descansar si cuando fuiste a lo de Tinelli por primera vez tenías los dientes peor que yo, boludo. Encima te dejás descansar por un poco de fama. Chau”, le contestó el cantante en sus historias de Instagram.

No termino ahí, ya que el ex de Wanda Nara redobló la apuesta y le dedicó otro mensaje: “Yo vengo del barrio y gracias a algo que se me ocurrió vivo así, vos por goles del pájaro Caniggia, sos un pajarito, un loro”.