Pamela David tildó a Javier Milei de “misógino”: “El respeto se construye”

Pamela David ofreció una entrevista radial y fue muy dura con el presidente Javier Milei, a quien tildó de “misógino”. “A mí a veces me pasa que quiero ser más misericordiosa con Javier Milei porque no creo que sea él quien toma las verdaderas decisiones”, aseguró la conductora de Desayuno Americano.

Pamela David: «hoy siento que Javier Milei no es quien gobierna»

“Yo a Milei lo conozco de cuando venía a panelear en los programas y me ha peleado porque era misógino contra Sol Pérez, entonces no tengo de él una mirada como un presidente. Lo es y es elegido por la mayoría de los argentinos, entonces el respeto se construye, en algún momento supongo que lo voy a sentir, hoy siento que Javier Milei no es quien gobierna y por las decisiones tomadas son los grupos políticos y los verdaderos poderosos quienes manejan las decisiones”, aseguró Pamela David.

La conductora criticó las políticas del Gobierno y reconoció que hizo todo lo posible para ayudar a que Milei no ganara las elecciones: “Ojalá me equivoque, porque hasta ahora yo nunca me metí en política, pero creo que el año pasado lo di todo para que no ganara Milei, pero que justamente no me gusta su propuesta o su proyecto de país, no me gustaba que se rompa con todo, rompamos todo, rompamos el Ministerio de la Mujer, rompamos todo lo que se viene haciendo”.

Pamela David opinó sobre «marea feminista o verde»

“Soy de las mujeres que a mí me parecía muy fuerte, muy violenta la marea feminista o verde, a mí me chocaba y me parecía que no me representan y después con el tiempo, digo ‘che al final me abrieron los ojos’, aprendí a adorarnos, a querernos, a cuidarnos, a entre nosotras no matarnos, me llevó tiempo hacerlo y así en muchos temas, entonces cuando la propuesta es romper con todo por el solo hecho de que rompo porque es porque la agresión es lo mío, es mi fuerte, no, no me gusta y lo di todo, bueno, no pasó, la gente estaba más cansada con lo que sea, corrupción, por lo que sea, listo, ganó Milei”, continuó.

Además, remarcó que está cumpliendo con varios de los puntos que propuso en la campaña presidencial: “Todo lo que prometió o le llamaban campaña del miedo que no iba a suceder está sucediendo, entonces ya está, yo hoy hago inhalo, exhalo y habrá elecciones en algún otro momento. Creo en la responsabilidad de tener que contar lo que está pasando y de verdad decirlo, que si hay algo que me parece mal decirlo, pero también soy conductora de un programa que tengo compañeros y un canal que te dice, bueno, anda por acá que te garpa”.