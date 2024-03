Yésica Frías, ex de Exequiel Palacios, dio detalles de las fiestas prohibidas en la Selección Argentina

Yésica Frías, expareja de Exequiel Palacios– integrante del plantel campeón del mundo en Qatar 2022- estuvo en Socios del Espectáculo y habló de las fiestas prohibidas de la Selección Argentina.

«Cuando doy por hecho la separación, me habla una chica y me dice que en octubre del 2021 hubo una fiesta, donde estuvo Exequiel con dos jugadores«, comenzó relatando.

Según detalló la joven, ese encuentro clandestino terminó en un escándalo. «Ella fue a esa fiesta y la novia de unos de los jugadores le pegó. Hubo una denuncia pero nunca salió a la luz. Eso pasó en Argentina. En un departamento en Puerto Madero», agregó Frías en el ciclo televisivo de El Trece.

Si bien no dio nombres, Yésica dijo conocer a una persona de la AFA que estaría detrás de las fiestas de la Selección. “Hay una mujer en AFA. Ella se encarga de organizarlas. Después se hace la amiga de las mujeres de los jugadores”, disparó.

Días atrás, la joven había sorprendido a los fanáticos de la Scaloneta al advertir que vendería algunas pertenencias del exjugador de River si éste no le pagaba el departamento que ambos compartían. De hecho había amenazado con vender la medalla que el mediocampista de Bayer Leverkusen obtuvo en el mundial.

Finalmente Frías aclaró que no piensa subastar las cosas del exjugador de River pero si analiza rematar las pertenencias que el futbolista le regaló para saldar una deuda de un departamento que ambos compartían en Tigre.

La situación económica de Yésica Frías, la ex de Exequiel Palacios

En una entrevista con TN Yésica Frías fue consultada por su situación económica. Allí explicó que recurre a la venta de algunos elementos para terminar de pagar el departamento. «Si no lo pago en tres meses los dueños pueden desalojarme», contó.

En cuanto al divorcio expresó: «Estoy reclamando lo que me corresponde de lo que hicimos estando juntos y que firme el divorcio. No le estoy pidiendo ni premios ni bienes gananciales que ante la ley alemana me corresponden. Es cualquier pedido que hace una mujer cuando se separa de su marido».

«A mí para comer no me falta pero es porque tengo estudios porque supe invertir la plata y porque tengo una familia que está muy bien económicamente», añadió la joven, que además denunció distintos episodios de violencia por parte de Exequiel Palacios.