El papa Francisco criticó la represión de Javier Milei: «En vez de pagar la justicia social pagó el gas pimienta»

En un encuentro con movimientos populares, el papa Francisco criticó la represión del Gobierno de Javier Milei que ocurrió hace poco más de una semana. «En vez de pagar la justicia social pagó el gas pimienta», sostuvo. La última vez que se aplicó el protocolo impulsado por el ministerio de Patricia Bullrich fue durante una protesta en el Congreso cuando se trató el veto del presidente a la reforma jubilatoria. Hubo heridos.

📢“En vez de pagar justicia social, pagó gas pimienta, le convenía”



🔴El Papa Francisco criticó la represión que el gobierno de Javier Milei efectuó contra niños y jubilados la semana pasada. pic.twitter.com/nmd99tL6YS — El Destape (@eldestapeweb) September 20, 2024

«Me hicieron ver una represión, hace una semana o un poco menos quizá. Obreros, gente que pedía por sus derechos en la calle. Y la Policía la rechazaba con una cosa que es lo más caro que hay, ese gas pimienta de primera calidad. Y no tenían derecho a reclamar lo suyo, porque eran revoltosos, comunistas, no, no», manifestó el Sumo Pontífice.

Y agregó: «El Gobierno se puso firme y en vez de pagar la justicia social pagó el gas pimienta, le convenía”, marcó el papa Francisco.

Además advirtió que no hay que «burlarse del caído». En el encuentro estuvieron dirigentes argentinos, entre ellos Juan Grabois.

Luego habló de un episodio de “corrupción” por parte de un funcionario del Gobierno que habría tenido lugar recientemente, aunque evitó precisar nombres. “Me contaba un emprendedor internacional que estaba haciendo en Argentina unas inversiones de extensión de eso que ellos estaban llevando adelante, y fue a presentar al ministro un nuevo plan de nuevas extensiones. El ministro lo atendió muy bien y dijo ‘dejemeló, ya lo van a llamar’”, narró.

Y agregó: “Al día siguiente, el secretario del ministro lo llamó, le dijo si podría pasar ‘en dos días, así le entregamos el permiso’. Pasó, le entregó los papeles y la firma y cuando él (el emprendedor) se estaba por levantar, le dijo: ¿y para nosotros, cuánto?¿Y para nosotros, cuánto? La coima. El diablo entra por el bolsillo, no se olviden”.

El papa Francisco sobre los empresarios: «No se distribuye bien»

Durante su exposición, el papa Francisco habló del rol de los empresarios . “Un hermano también me dijo: ‘No sea tan duro con los ricos’. Jesús fue más duro que yo, eh, fijensé lo que dice de los ricos. Reconozco que los empresarios crean puestos de trabajo, contribuyen al desarrollo económico. Es justo decirlo, lo dije en Singapur viendo el magnífico bosque de rascacielos. Sin embargo, los frutos del desarrollo económico no se distribuyen bien”, sostuvo.

Al respecto, pidió que haya “políticas buenas, racionales y equitativas”, que contribuyan a afianzar «la justicia social para que todos tengan tierra, techo y trabajo, para que todos tengan salario justo y todos los derechos”.

“Ustedes, los más humildes, los explotados, los pobres y excluidos, pueden y hacen mucho. El futuro de la humanidad está en sus manos. Les invito a construir una alternativa humana a la globalización excluyente. No se achiquen”, expresó.