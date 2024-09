Susana Giménez volvió a mostrar su apoyo a Javier Milei: «La gente la está pasando mal después de lo que nos dejaron»

La diva de la televisión, Susana Giménez, volverá este domingo a la televisión después de 5 años de ausencia en las pantallas argentinas. Por ese motivo, la conductora le brindó una entrevista a Teleshow donde reafirmó su apoyo al gobierno de Javier Milei. Además, aseguró que se rindió en el amor y mostró preocupación por el estado actual de la televisión nacional.

Susana Giménez opinó que el ajuste «también llegó a la televisión y todos nos damos cuenta de eso»

En un entrevista reciente la actriz y conductora Susana Giménez volvió a mostrar su apoyo al gobierno de Javier Milei. «Me cae bien. Yo le creo. Él anticipó todo lo que iba a hacer y lo está cumpliendo. El tema es que nosotros no estábamos muy acostumbrados a eso. Nunca cumplían lo que decían» comenzó diciendo «La Su».

«(…) Yo de política no entiendo. Sé que la gente la está pasando mal y es lógico después de lo que nos dejaron, después de lo que hicieron, después de pagar sueldos, sobresueldos y coimas a millones de personas. Y sí, ahora tenemos que estar así» dijo la conductora, refiriendosé a los gobiernos anteriores. Además, aseguró que la televisión «está pasando un momento medio pobretón».

«No hay presupuesto para hacer cosas. No hay ficción, que es algo que se necesita, y los números son bajos. Hay problemas económicos en todos lados. El ajuste también llegó a la televisión y todos nos damos cuenta de eso. En lo personal me apena» explicó Susana.

«Hay muchísimos actores sin trabajo y también mucha gente que está muy sola y que necesita estar acompañada por la tele, que es un entretenimiento fabuloso. A mí me encantaba ver Los 8 Escalones con Guido. Lo veía todos los días. Ahora hay cosas nuevas, los streamings, pero son para la gente muy joven, ¿no?» agregó después.

La diva también habló de su vida amorosa y aseguró que esa puerta esta cerrada. «Ya está. Ya fui suficiente amada y ya amé demasiado también. Aparte no podría estar con alguien de mi edad. Sinceramente, no. No me gustaría» dijo Giménez.

Durante las últimas semanas se supo que el presidente Javier Milei está invitado al primer programa de Susana este domingo 22 de septiembre. Sin embargo, hay versiones encontradas y no sé sabe Milei se sentará en su living o no.