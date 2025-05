Mirtha Legrand enfrentará un juicio por la demanda de su ex chofer

Un nuevo escándalo sacude a Mirtha Legrand, debido a que su exchofer, Marcelo Campos, decidió llevar a la diva a juicio. Según revelaron en el programa A la Tarde de América TV, la demanda se presentará en las próximas horas tras un desencuentro entre los abogados de ambas partes, marcando el fin de lo que muchos consideraban una relación casi de «sociedad» entre la conductora y su chofer.

¿Qué reclama el exchofer de Mirtha Legrand?

El conflicto comenzó a gestarse en noviembre de 2023, cuando Marcelo reclamó a Mirtha que cobraba la mitad de lo estipulado por convenio —setecientos mil pesos en lugar de un millón cuatrocientos mil— y que no le pagaban horas extras ni fines de semana trabajados, especialmente en temporadas en Mar del Plata. La respuesta de Legrand fue derivarlo al contador, pero las negociaciones no prosperaron. Una reunión en junio de 2024, con la presencia de Marcelo, Mirtha, su contador y Nacho Viale, no resolvió el problema.

La situación escaló cuando a Marcelo se le prohibió el ingreso al departamento de Mirtha y se le pidió cambiarse en el baño de la cochera tras largas jornadas de trabajo. Además, reclama que no le proporcionaron uniformes, obligatorios según el convenio de conductores, ni refrigerios adecuados. Marcelo también exige el pago de servicios telefónicos por seis millones de pesos y hasta el costo de camisas y corbatas que debía usar como parte de su uniforme.

Con las audiencias de conciliación fracasadas, Marcelo prepara su caso con el respaldo de diez testigos, entre fotógrafos, reporteros, productores y cronistas, que acreditarán su trabajo en Buenos Aires y Mar del Plata. La familia de Mirtha Legrand se enfrenta ahora a un proceso judicial que podría exponer detalles de esta relación laboral rota.