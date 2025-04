Yuyito González no quiso hablar sobre su separación con Javier Milei y Ángel de Brito la liquidó

El lunes por la mañana, Yuyito González anuncio en su programa «Empezar el día» que terminó su relación con el presidente Javier Milei. En su descargo, la exvedette aseguró que no iba a hablar con la prensa sobre la separación, no importa cuantos micrófonos la esperaran. Efectivamente, la conductora dijo poco y nada a la salida del canal y Ángel de Brito dejó un picantísimo mensaje en X para Yuyito.

«Ni soñando te lo digo»: Yuyito González evitó hablar sobre su separación con Milei y Ángel de Brito dejó un picante tuit

Yuyito González anuncio este lunes en su habitual editorial que terminó su relación con el presidente Javier Milei. La exvedette aseguró que terminaron en buenos términos y la decisión fue de común acuerdo. «Estamos perfectamente bien, en perfectas condiciones de relación. Pero hemos tomado esta decisión con dignidad, con entereza, con madurez y anunciarlo», explicó.

Además, dijo que no pensaba hablar con los medios sobre lo sucedido. «No voy a dar ningún tipo de explicación. Sé que me va a esperar 200 millones de micrófonos a la salida del programa. Sepan que no tengo nada para decir más que esto», intentó cerrar el tema González.

Efectivamente, a la salida del canal había dos noteros de El Trece esperándola. «No tengo nada que aclarar ya lo dije todo en mi programa», intentó evitar las preguntas Yuyito. «¿Cómo fue esa última charla?», preguntó el movilero, por lo que la exvedette respondió un poco irritada: «No, ni soñando te lo digo, eso queda en absoluta intimidad».

«Si les quedó alguna duda vuelvan a ver el programa», agregó luego y además destacó que: «no hay tercera, ni terceros, ni cuartos». «Gracias por el interés, estoy perfecta y no voy a decir más nada», cerró la conductora de Ciudad Magazine.

Ángel de Brito citó un tuit con el recorte de la nota para dejar un picante mensaje. «2 micrófonos, no eran tantos», tuiteó la figura de LAM haciendo referencia a que Yuyito esperaba una multitud de periodistas en la puerta del canal.