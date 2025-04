Love is Blind: la ex participante Camila Pittaluga denunció a Ezequiel Ingrassia por abuso 

El reality «Love is Blind: Argentina» vuelve a estar en el ojo de la tormenta tras una nueva denuncia que sacude a sus ex participantes. Camila Pittaluga, una de las concursantes de la primera temporada, presentó una grave acusación contra Ezequiel Ingrassia por presunto abuso sexual, sumándose al reciente caso de Emily Ceco, quien denunció a Santiago Martínez por violencia de género. Este nuevo conflicto legal profundiza las polémicas en torno al programa conducido por Wanda Nara y Darío Barassi.

Qué dice la denuncia de Camila Pittaluga a Ezequiel Ingrassia por abuso

Según informó la periodista Estefi Berardi el lunes 21 de abril de 2025, Pittaluga formalizó su denuncia en noviembre de 2024, pero el documento oficial se dio a conocer recientemente. En él, se lee: «Vengo por la presente a impetrar formal denuncia por la comisión de los delitos de abuso sexual con acceso carnal y desobediencia contra el Señor Ingrassia Ezequiel», especificando que los hechos se habrían dado «en un contexto de violencia de género en el marco de una relación de pareja».

La denuncia de Pittaluga no es la primera contra Ingrassia. En diciembre de 2024, la modelo e influencer ya lo había acusado de violencia de género, amenazas y hostigamiento, alegando que él intentó silenciarla con un «bozal legal» para que no hablara de su relación clandestina durante la emisión del reality. Aquella vez, Camila relató haber atravesado una experiencia traumática que la llevó a terapia y a solicitar un botón antipánico.

Qué respondió Ezequiel Ingrassia tras la denuncia de Camila Pittaluga

Ante esta nueva acusación, Ezequiel Ingrassia no se quedó callado. A través de su cuenta de Instagram, el ex participante compartió un documento oficial en el que anunció que denunció a Pittaluga por daños y perjuicios. «Una vez me dijeron sabiamente CON LA VERDAD SE LLEGA A TODOS LADOS», escribió, defendiendo su postura y negando las acusaciones en su contra. Ingrassia ya había minimizado previamente su vínculo con Camila, describiéndolo como «esporádico» y asegurando que no hubo violencia ni hostigamiento.

📢 Habla EZEQUIEL, participante del REALITY DE CITAS A CIEGAS, sobre la denuncia de Camila Pittaluga



💬 "No me llegó nada"

💬 "Fue una relación que no funcionó. No hubo violencia"

💬 "No me sorprende. Me la veía venir"



Cc #LAM en América TV 📺 @elejercitodelam @AngeldebritoOk pic.twitter.com/LPz2gRqfMX — América TV (@AmericaTV) December 6, 2024

El caso, que ahora está en manos de la justicia, ha generado revuelo entre los seguidores del programa y ha puesto en el foco las dinámicas detrás de cámaras del reality. Mientras tanto, ex compañeros como Macarena Moroño y Roberto Marsicano han expresado su repudio a la violencia de género, recordando que Ingrassia no es el único participante señalado por este tipo de acusaciones. La situación promete seguir dando que hablar a medida que avancen las investigaciones.