Zaira Nara reveló que Wanda quiso presentarle a Icardi: “Me lo llevaba de sorpresa, menos mal…”

En medio del revuelo mediático que rodea a Wanda Nara y Mauro Icardi, su hermana Zaira Nara sorprendió al revelar una historia poco conocida que podría haber cambiado completamente la historia familiar.

Zaira recordó entre risas cómo, hace años, su hermana quiso hacer de celestina ya que “Wanda me presentó a Mauro, ella estaba casada con Maxi López y yo estaba soltera. Juntos me querían presentar a alguien, ese alguien era Mauro Icardi, compañero de Maxi en el club”, relató la modelo.

La anécdota generó risas en el estudio, pero Zaira fue por más y sumó un detalle inesperado: “Cada vez que llegaba a la casa de mi hermana, estaba él. Gracias a Dios nunca le di bola, porque después terminó siendo el papá de mis sobrinas”, dijo divertida.

Zaira contó que la insistencia de su hermana fue tal que incluso llegó a sorprenderla con un encuentro no planeado: “Wanda es tan pesada e insistente que me lo llevó de sorpresa a un viaje, cuando yo le venía diciendo que no. Ahí me enojé con ella”, recordó entre risas, aunque reconoció que en su momento no le causó ninguna gracia.

El tiempo, sin embargo, tenía otros planes. Años después, cuando Zaira se separó y viajó a Italia para refugiarse en su hermana, se enteró de una noticia que la dejó sin palabras.

“Después me puse de novia, me separé y me fui a Italia para desahogarme con mi hermana. Apenas llegué, me dijo: ‘Estoy saliendo con Mauro’. Yo no lo podía creer”, reveló.

Zaira recordó con humor aquel momento que hoy toma un tinte casi cinematográfico. “Yo quería hablarle de mis problemas, me había pagado el pasaje y todo para charlar, y cuando llegué me contó todo eso. Lo mío quedó como una anécdota”, concluyó entre risas.