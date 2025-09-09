Mauro Icardi tapó los tatuajes que tenía en honor a Wanda Nara y eligió un diseño muy particular: la foto 

En los últimos meses Mauro Icardi borró varias publicaciones con Wanda Nara en sus redes, y no ocultó que pretendía hacer lo mismo con algunos de los tatuajes que se realizó en honor a ella.

Fiel a su promesa, el futbolista cumplió y se quitó el retrato de la empresaria y su nombre del antebrazo izquierdo.

El diseño que eligió Mauro Icardi para tapar en su piel el tatuaje de Wanda Nara

Este martes, el delantero del Galatasaray compartió en sus publicaciones el proceso de covering (tapar un tatuaje con otro). Para eso escogió el diseño de un lobo bordeado por una escena boscosa con predominancia del color negro. Además, decidió retocar la imagen religiosa que ya tenía en su mano para armonizar todo en una misma sesión.

Como era de esperarse, las redes reaccionaron en consecuencia. Para algunos seguidores, no cobró protagonismo la complejidad del trabajo en piel, sino las implicaciones sentimentales de este cambio radical.

“Me preguntó cuántas veces le habrá insistido la China para que se lo tape”, “¿Y si probás divorciándote campeón?“, “Ahora falta que la olvides y listo”, “¿Para cuando te tatúas al Johnny Depp?, ”Haceme un tatuaje así como que ya la superé“, «Hagas lo que hagas, la cara de ella queda bajo tu piel para toda la vida“, fueron algunos de los hirientes comentarios que recibió el último posteo del deportista.

Wanda Nara contó cómo fue el momento exacto en el que descubrió que Icardi la engañó con la China Suárez

Wanda Nara revolvió el pasado y en una entrevista con Grego Roselló recordó cómo fue el día en el que descubrió que Mauro Icardi le había sido infiel con la China Suárez. Todo se desencadenó a raíz de una sospechosa actitud de él, que de un momento a otro cambió su personalidad por completo.

“Fue en un momento en el que él estaba raro”, deslizó, y detalló qué fue lo que hizo ante el descuido de su marido: “Entonces listo, empecé a ir al gimnasio todo el día, estaba empoderadísima, flaca, toda marcada y no sé qué“.

Su transformación física llamó la atención del entonces deportista del PSG, que le pidió el celular para revisárselo para saber si se estaba frecuentando con otro hombre. Y ella no se quedó atrás.

Al ingresar al teléfono de Mauro encontró lo peor, ya que todo parecía estar a la vista. La cita entre la China e Icardi se había concretado en un hotel de París, horas después de que ella despegara hacia Italia junto a su hermana Zaira para disfrutar de la Semana de la Moda, en Milán.