Reflexión sobre el Covid-19

Roca

Cada vez me convenzo más que estamos en manos de unos perversos siniestros, dueños de fortunas incalculables y manejando los hilos del planeta.



Un día decidieron realizar un exterminio mundial porque “sobra población.

Y eso los llevo a crear este virus letal para matar ancianos y personas vulnerables así para equilibrar los sistemas económicos.



“Los ancianos viven mucho tiempo…dijo no hace mucho tiempo la ex directora del FMI….y no es casual que de repente….apareció este virus ya por 2019 . ( de ahí la denominación covid-19)



Como decía Serrat en su canción: “Estamos en manos de unos locos con carne”. Yo iría mucho más allá.

Estamos en manos de siniestros personajes multimillonarios, maquiavélicos, con enorme poder mundial que deciden quienes vivimos y quienes no.



Ya no se trata de una guerra entre dos o más países, se trata de una selección al mejor estilo Darwiniano pero propiciado por ellos, de que sobrevivan los que mejores recursos tengan. “Viejos y gente pobre “ se convierten en sus blancos de ataque .



No es EEUU o China. Son un grupo de gente con mucho poder (el 1 por ciento mundial) quienes han decido asesinar a millones de personas por medio de la creación de este virus. Por lo tanto, estamos transitando un genocidio mundial.



¿Y que pasará después de esto? Que cuando ya tengan los cálculos hechos de la gente que murió y decidan parar…oh ¡sacaran la vacuna con el rédito económico para los grandes laboratorios.

Y lamentablemente, los nombres de estos genocidas mundiales permanecerán en el anonimato .

Silvia Castex Pla

DNI 12.949.107