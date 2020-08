Reflexiones en la pandemia

Atravesamos un momento crítico que no es solo por la pandemia, sino por la oposición férrea a un gobierno popular que deriva en ignorancia y en el desafío de salir a la calle en manada, sin cuidarse, sin barbijos y exponiéndose no solo individualmente, sino colectivamente.

“Me opongo porque me opongo”, “no me va a pasar nada”, “el virus no existe”, “ es un invento del Gobierno para tenernos encerrados mientras se roban todo”, “no tenemos libertad”, “no tenemos derechos”. Realmente asustan estas frases implantadas desde los medios hegemónicos de comunicación en el sentido común de la gente.

No existe el pensamiento ni la razón crítica. Se mueven solo desde lo emocional, destilando odio y violencia que se manifiestan en conductas irresponsables y negadoras de salir a la calle batiendo cacerolas e insultos ya sea en Olivos o en el domicilio de Cristina. La enfermedad se ha apoderado de una minoría que, lejos de ser republicanos (como manifiestan), no pueden aceptar que perdieron las elecciones y que gobierna un gobierno popular que, lejos de ser autoritario, los deja manifestarse e insultar a diestra y siniestra.

Conclusión: además de la pandemia tenemos otra enfermedad mucho más grave: el odio, la intolerancia la violencia, la grieta entre argentinos y la gran pandemia nacional que son los medios que han enfermado a “estos republicanos de opereta”. Se hace indispensable volver a poner en práctica la Ley de Medios. Pero primero y lo más urgente es la reforma judicial. Con esta clase de jueces corruptos y al servicio del poder estamos condenados a ser un país bananero.

Silvia Castex Pla

DNI 12.949.107



Roca