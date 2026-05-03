Transporte, prepagas, alquileres, telefonía, combustibles y más: los aumentos de mayo 2026

El comienzo de mayo trae aparejado la puesta en marcha de nuevos aumentos en diferentes rubros que impactarán en la inflación y en el bolsillo de los argentinos en las próximas semanas. Hay incrementos en el país de medicina prepaga, transporte público y los alquileres.

En los últimos meses, la variación de precios se fue acelerando y condicionando la expectativa gubernamental de que se retome la baja de la inflación. El último IPC fue de 3,4% de marzo.

Aumentos de transporte en mayo 2026

El boleto de los colectivos que circulan en la provincia y la Ciudad de Buenos Aires vuelve a aumentar en mayo, en un 5,4%.

De esta manera, el pasaje con SUBE pasa a costar entre $753,74 y $1.259,07, dependiendo la cantidad de kilómetros recorridos y la jurisdicción. En el Gran La Plata la suba alcanzaría el 11% y el boleto costará entre $1.053 y $1.406.

En tanto que el pasaje de subte en el territorio porteño también exhibirá un incremento del mismo orden. Así, la nueva tarifa del subte con SUBE registrada pasa a costar $1.490. Mientras que el premetro alcanzará $521.

En Neuquén, se mantiene la última actualización del costo del boleto. Desde abril el viaje en la capital con el servicio COLE cuesta 1.390 pesos.

Alquileres con aumento en mayo 2026

Los inquilinos que hayan firmado contratos regidos por la derogada ley que regulaba al mercado de alquileres, deberán afrontar la actualización del Índice de Contratos de Locación, que marca un incremento anual de 32,05% para mayo.

Para conocer el IPC de Neuquén se puede consultar la calculadora digital de la Direcciòn Provincial de Estadística y Censos.

Variación en los combustibles en mayo

Por medio del decreto 302/2026, el gobierno descongeló los impuestos a los combustibles que en abril no se actualizaron a raíz de la dispara de precios que generó el conflicto en Medio Oriente.

Como publicó Energia On, con la suba que rige desde el 1 de mayo. Los incrementos en general son de 15 pesos por litro de gasoil y 11 pesos por litro de nafta. Son menores en la Patagonia gracias a los descuentos impositivos.

Aumento de prepagas en mayo

Los planes de salud de las prepagas tendrán una suba en el mes que rondará entre el 3% y el 3,9%, dependiendo de la empresa, el plan y la región del país, en sintonía con la variación general de los precios en los últimos meses.

Aumento en telefonía y cable en mayo

Las compañías de telefonía celular y cable aplicarán nuevos aumentos en mayo, que rondan entre el 3,5% y 4,5%. De esta manera, continúan con las actualizaciones mensuales, tras la decisión del Gobierno de eliminar las regulaciones que limitaban los aumentos en las tarifas de internet, celulares y cable.

Aumento en los servicios públicos en mayo

Las tarifas de servicios públicos seguirán con sus actualizaciones mensuales, en base a los esquemas respectivos vigentes. De esta manera, las facturas de electricidad, gas natural y agua llegarán con aumentos en mayo.

En el caso del agua, los usuarios del Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) afrontarán un incremento del 3% en las tarifas de agua y desagües cloacales, pasando a costar $29.967 en promedio.

Con información de Noticias Argentinas