Refuerzan la seguridad en el oeste de Neuquén con más controles policiales

Los vecinos del barrio Cuenca XV, Hibepa y Gran Neuquén Norte reclaman mayor seguridad, dado el aumento de los hechos delictivos que, aseguran, se registran en el oeste de Neuquén. La ministra Vanina Merlo los recibió ayer cerca del mediodía y se comprometió a disponer más móviles en la zona. Los vecinalistas demandaron que se implementen "grupos especiales" de policías, un "plan de seguridad" a largo plazo y una nueva comisaría.

Arrebatos de las pertenencias en las paradas de los colectivos, episodios de violencia en plena vía pública, venta de alcohol fuera de los horarios permitidos y robos dentro de las viviendas mientras su propietarios trabajan, son algunos de los hechos delictivos vivenciados por los vecinos del barrio Cuenca XV. Así lo indicó el vecinalista Juan Leguizamón, quien remarcó que lo mismo sucede en Hibepa y Gran Neuquén Norte.

De todas formas, sostuvo que no son situaciones nuevas, pues ya el año pasado habían solicitado que se refuerce la seguridad en aquellos sectores. En ese entonces les enviaron tres cámaras a cada barrio, cuando se les había solicitado al menos seis.

Pese al implemento de un sistema de cámaras a cargo de la Policía de Neuquén, Leguizamón afirmó que no se vio reflejado en la realidad cotidiana, ya que sostiene que los ilícitos no disminuyeron. "No tenemos información sobre si funcionan", señaló y agregó que ese fue uno de los pedidos que ayer le llevaron a la ministra Merlo.

Además demandaron que "grupos especiales" de policías refuercen la seguridad en los barrios del oeste. Leguizamón contó que los habitantes "no respetan" a los efectivos de la Comisaría 18, por lo que es necesario que se envíe personal policial nuevo.

Otro de los pedidos que mencionó el representante de Cuenca XV fue que se gestione una nueva unidad policial, ya que la comisaría dispuesta en el sector "no da abasto". Indicó en el barrio Z1 podría edificarse, pues hay tierras disponibles.

Desde Gobierno informaron que a los vecinalistas se les propuso sumarse "al esquema de instalación de videocámaras", "enmarcado dentro del Plan de Seguridad que lleva adelante la fuerza provincial, en el cual se proyecta seguir sumando más cantidad de cámaras en distintas etapas".

Sobre el pedido de mayor presencia policial en la zona, con más móviles y operativos preventivos, "se acordó llevar adelante un trabajo conjunto de Policía con Seguridad Vial, a fin de rever los puestos de control para apostarse en sectores claves".

Leguizamón agregó que la ministra también se comprometió a gestionar las inspecciones correspondientes entre el Municipio de Neuquén y la Policía, ante las denuncias de venta de bebidas alcohólicas en horarios no permitidos.

Tras el encuentro entre los vecinalistas del oeste y la ministra de Gobierno y Seguridad, ese mismo día a la noche se observaron más controles en los distintos barrios afectados, según afirmó Leguizamón.

El representante de los vecinos de Cuenca XV indicó que en 15 días se volverán a reunir con Merlo, para "evaluar" si las medidas dispuestas sirvieron para reducir los ilícitos y seguir reforzando la seguridad.

"Falta un plan de seguridad"

Pese a los compromisos adquiridos por parte de la funcionaria, Leguizamón no se mostró del todo conforme con las iniciativas: "Vemos que no hay un plan de seguridad". El vecinalista Señaló que no hay proyectos a largo plazo, si no que se implementan "parches", para mitigar el panorama.

Explicó que sacan policías de algunos sectores y los ponen en otros, lo que no resuelve la situación de fondo, ya que traslada la problemática a otros zonas de la ciudad. "No podemos estar nosotros bien y los otros barrios no", recalcó.