Aseguran que creció la informalidad hotelera

La hotelería informal es un problema que parece no tener solución en Las Lajas. Alberto Amarilla, titular de uno de los cuatro emprendimientos habilitados en la localidad, volvió a cuestionar que el municipio no controla la situación. A casi dos años de sus primeros reclamos sostiene que el panorama “lejos de cambiar, se agravó”.

“Esto es simple, al municipio no le interesa la legalidad. Por eso promueve este tipo de servicio que no cumplen con la ley, no tributan y le hacen daño a la economía local”, expresó.

Su caso salió a la luz hace tiempo cuando denunció que se veía obligado a cerrar la puertas de su emprendimiento hotelero como consecuencia de la competencia desleal. En ese momento reveló que se había llegado al extremo de que varios chicos se apostaron en las inmediaciones de su hotel para convencer a los recién llegados de irse a otros lugares no habilitados por un precio inferior.

“Desde entonces vengo peregrinando por diferentes organismos con mi reclamo. El municipio no tiene intenciones de regularizar la situación. Desde Turismo de provincia no se observa interés en el tema y llegué incluso a la Defensoría del Pueblo donde me dicen que puedo pedir el juicio político de la intendenta de Las Lajas, pero ese trámite no está reglamentado en la localidad”, refirió el empresario afectado.

Ante la proximidad de la temporada de verano, Amarilla advierte que los inconvenientes irán en aumento. “Se habilitan desde el municipio todo tipo de viviendas que no reúnen las características mínimas pero que pueden competir con precios más bajos porque no pagan un solo impuesto”, advirtió.

Amarilla recurrió en reiteradas oportunidades al Concejo Deliberante a través de notas requiriendo la intervención del cuerpo frente a las irregularidades.