Bono de fin de año: Prudencia y algo de desconfianza en la región

Neuquén: el comercio lo ve bien, pero los gremios no

La cámara de comercio de Neuquén calificó como “positivo” el acuerdo entre el gobierno y la CGT al ponderar que evitará conflictos y colaborará con recuperar el poder adquisitivo de trabajadores y la demanda de consumo. Sin embargo, su vicepresidente Edgardo Phiellip dijo que “algunos sectores tendrán que trabajar con más de dos cuotas y habrá otros que están en una situación de crisis mayor y quizás no puedan pagarlo”.

El referente del Centro de Empleados de Comercio, Ramón Fernández, se mostró desconfiado sobre el bono. Sería “un parche” ya que la suma no se incorpora como porcentajes en los salarios, dijo. “Esperemos que no sea una maniobra para querer presionar”, cuestionó.

“Nos piden un esfuerzo pero no nos ayudan con nada”

“Para la pequeña y mediana empresa, va a ser muy difícil que lo puedan pagar al bono. La situación del sector es muy crítica. Hubo bajas considerables para la industria y la construcción. La Federación emitirá un comunicado sobre el final de la semana, tras el programa ‘Emprender joven’ que se hace en Neuquén, pero en principio no estoy muy de acuerdo”, comentó Walter Sequeira, titular de la Federación de Entidades Empresarias de Río Negro.

El dirigente se quejó porque “el gobierno nos pide que hagamos el esfuerzo, que va a ser muy duro el final del año para que cierren las cuentas, pero no nos ayudan con nada. No hay líneas de créditos blandos. Gran parte de lo producido es para pagar sueldos. Si se confirma, cada uno decidirá si puede pagar el bono, pero lo veo muy difícil. Basta con mirar cuánto aumento el gas: un 230 por ciento. Es muy complicado en ese contexto”.

Sequeira agregó que “el esfuerzo siempre es del pueblo. En este acuerdo el gobierno sólo exige a los privados, porque a los estatales, ellos no le van a dar un bono. No hay una mirada integral hacia las Pymes. Entonces ¿cómo vamos a llegar a fin de año?

Tortoriello: “No se negoció y ahora es como una imposición”

Tortoriello, intendente y empresario. “No me parece correcto si es obligatorio”.

Tortoriello recordó que días atrás se cerró un acuerdo del 40% para el sector. “Con el gremio de camioneros se incrementó de un 25 a un 40%. El bono no se negoció, ahora es como una imposición. Esto suma a un acuerdo que fue de un gran esfuerzo. Si es una imposición vamos a tener que cumplirlo, pero no me parece correcto”, deslizó.