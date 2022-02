Buscan a un conductor de Cipolletti que provocó un siniestro vial en Bariloche

El sábado 29 de enero por la noche un auto Fiat Palio chocó contra un remis en la ciudad de Bariloche, que trasladaba a una pasajera. Ninguna de las personas sufrió heridas de gravedad. El conductor del vehículo particular, identificado como Héctor Emmanuel Angulo, circulaba con una gran cantidad alcohol en sangre. Hoy la familia dueña del remis busca con suma urgencia a esta persona domiciliada en Cipolletti. Solicitan que se haga cargo del choque dado que su seguro se encontraba impago desde hace cuatro meses, por lo que no cubre los daños ocasionados.

Natalia Villalobos familiar de la titular del remis comentó que realizaron la denuncia en la policía y que les brindaron la documentación pertinente para realizar la denuncia en la fiscalía de Bariloche. Dijo: «vamos a iniciar acciones legales contra Tránsito y Transporte de Bariloche porque en ningún momento se presentaron en el lugar, ni retuvieron el carnet de este hombre, tampoco lo multaron. Solo la policía se hizo presente, ellos le dieron la información a tránsito, pero nunca fueron a lugar”.

Afirmó que esta es la única fuente de trabajo e ingresos que tiene la familia. Además de que utilizaban el vehículo para trasladar a su hijo a terapias, porque utiliza silla de ruedas.

El test de alcoholemia constató que el conductor del Fiat Palio presentaba una graduación de 2,45 g/l de alcohol en sangre, y fue ingresado al hospital zonal con un traumatismo craneoencefálico leve. La pasajera y el remisero sufrieron traumatismos leves en sus miembros inferiores.

Manifestó: “ahora no nos atiende las llamadas y nos bloqueó de WhatsApp. El arreglo nos sale arriba de 900 mil pesos y no podemos pagarlo”. Agregó que “a esta persona no la retuvieron cuando salió del hospital porque no hubo lesiones de gravedad según el informe del hospital. La policía solo tomó sus datos y se fue. Nos comunicamos con el número de teléfono que dejó y dijo que el lunes volvía a Cipolletti y que desde allí hacía la denuncia, ante la situación nosotros nos fuimos a nuestro seguro a realizarla y ahí nos enteramos que tenía el seguro impago hace cuatro meses. Nos dijeron que no se iban a hacer cargo de los gastos por arreglos, porque además conducía borracho. Entonces, si hubiera tenido el seguro pago, tampoco el seguro lo cubría.»