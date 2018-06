Denunciaron a un juez de Regina por amenazas y coacción a un chico

La apertura del proceso penal fue confirmada a “Río Negro” por fuentes judiciales, quienes precisaron que hasta el momento no se pudo producir ninguna medida porque Dalsasso se encuentra fuera del país, en goce de licencia.

“Lo agarró de la remera”

“Esto ocurrió por una situación entre chicos, una pelea entre cuatro, entre los que estaba mi hijo y el hijo de Dalsasso. Se terminaron empujando. El hijo de Dalsasso entró llorando a su casa, entonces él increpó a uno de los padres por teléfono, y a otro de los chicos lo llamó a su celular. Ese mismo día cuando mi hijo va a la tarde a extraescolar se acercó Dalsasso, lo agarró de la remera y le dijo ‘pendejo del orto no te acerques más a mi hijo, la próxima vez que te vea en mi casa o por mi cuadra te cago a patadas en el culo’” detalló ayer a “Río Negro” el denunciante, Guillermo Carricavur.

El abogado agregó que “mi hijo tiene 11 años, yo estaba en Buenos Aires en ese momento. Me llamó con mi hijo más grande para contarme lo que ocurrió. Con esa edad no tiene necesidad de mentir o inventar nada”.

Cuando regresó a Villa Regina y luego de tomar contacto con otras personas que le ratificaron lo sucedido, tomó la determinación de presentar la denuncia.

“Él no puede hacer eso, nunca me llamó. Opté por denunciarlo como papá, vivimos a dos cuadras. Hice el planteo para que aplique una restricción de acercamiento. La denuncia es por amenazas y coacción simple” apuntó Carricavur.

“En la denuncia no se habla de agresión física, sino de la situación que está caratulada como una coacción simple. Como papá actué en protección a mi hijo. La situación no fue solo con mi hijo, sino que también fue contra otro chico cuyos padres no presentaron la denuncia, aunque yo sí la menciono en la mía” agregó.