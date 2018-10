El gas ya viene con aumentos de entre 100% y 130% en Río Negro y Neuquén

Desde el lunes de la semana pasada el gas que llega a los hogares por redes cuesta entre 100% y 130% más en Río Negro y Neuquén. Este incremento no tiene nada que ver con la compensación para las petroleras por el efecto de la devaluación en sus precios, que el gobierno nacional decidió finalmente ayer no trasladar a los usuarios (ver aparte).

El aumento de la tarifa de gas se suma a los fuertes incrementos dispuestos por el gobierno nacional en el precio mayorista de la electricidad, a los incrementos que tuvieron algunas distribuidoras de energía de la zona, como CALF, EPEN y CEB, y las subas en el agua.

El calor de la primavera hace caer la demanda residencial y así los incrementos no se notarán tanto por ahora.

No es el único atenuante: en la Patagonia se mantiene el subsidio al consumo residencial, que cubre entre el 50% y el 60% de la demanda, y que por ahora no corre peligro porque no se financia con aportes del Tesoro sino de los propios usuarios (de todo el país).

De todos modos, aunque fuera por el temor a lo que se viene, la demanda en los hogares de la Patagonia creció sólo un 1% en los primeros siete meses del año. Y el consumo promedio por hogar bajó levemente en ese mismo período.

El exministro Juan José Aranguren había trazado un plan de aumento del valor del gas en boca de pozo o del precio en el punto de ingreso al sistema de transporte (que en definitiva es la porción de la tarifa que remunera a las petroleras que extraen el combustible). En la Patagonia iba de menos de 2 dólares por millón de BTU (una unidad calórica que permite hacer homogéneos los cálculos) a más de 6.

Hasta ahora, Camuzzi pagaba 4,68 dólares por millón de BTU y el sendero de Aranguren llevaba ese precio a 5,20. Pero la nueva política de su sucesor, Javier Iguacel, establece una negociación entre distribuidoras y productores. Así en la cuenca Neuquina (el 50% de la oferta nacional) el precio mayorista del gas está hoy en 4 dólares por millón de BTU.