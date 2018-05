Elecciones en la UNC: Inés Trpin candidata por el ECU

Inés Trpin encabeza la única fórmula para el rectorado de la Universidad Nacional del Comahue integrada por dos mujeres. Su espacio es Encuentro para Cambiar la UNC (ECU) y su compañera, Lorena Higuera. Una es profesora de Ciencias de la Educación y la otra de Geografía. El 19, 21 y 22 de mayo se medirán con otras cuatro opciones en las elecciones que definirán el cogobierno de la casa de estudios para los próximos cuatro años.

En el diagnóstico de la Universidad, Trpin señaló que uno de los problemas más preocupantes es el del desgranamiento y deserción estudiantil, al que propone atacar ampliando los cupos de becas, repensando los planes de estudio y extendiendo el sistema de tutorías de pares. La candidata a rectora prometió el fortalecimiento de los órganos de cogobierno, a los que consideró en un proceso de vaciamiento paulatino “especialmente en los últimos cuatro años” y planteó la “necesidad del respeto y la implementación de los convenios colectivos tanto para el sector docente como el no docente”.

P- Hay cinco fórmulas. ¿Son cinco modelos de Universidad o propuestas con matices?

R- En algunos casos, son propuestas muy disímiles, hasta contradictorias. Con algunos espacios hay algunas definiciones que pueden ser compartidas. Pero nuestro espacio desde hace más de diez años viene trabajando como un espacio político dentro de la Universidad con representantes en los distintos órganos de gobierno y unidades académicas, en distintos claustros del Consejo Superior y que tiene presencia en organizaciones sindicales y en la federación estudiantil. Tenemos una construcción pluralista, interclaustros que viene actuando en la Universidad desde hace más de diez años a esta parte. El resto son espacios políticos que se arman al calor de los procesos electorales y que, con posterioridad a eso, no han podido sostenerse en las definiciones políticas en las diferentes unidades académicas.

P- ¿Cómo salieron luego de la situación vivida en la Fadecs?

R- Más allá del análisis que pueda hacerse respecto de cómo se inició el conflicto y cuáles fueron los actores que intervinieron para que termine produciéndose una especie de golpe de estado en la unidad académica, el grupo de ECU en la Fadecs no se disgregó, no sufrió bajas, sino todo lo contrario. Como dice el refrán, lo que no te mata te fortalece. Es un grupo que continúa con un fuerte protagonismo. Aprendimos mucho de esa situación, nos enseñó a ser más atentos y menos confiados.

P- ¿Estarían dispuestas a formar alianzas en el caso de una segunda vuelta?

R- La segunda vuelta obliga a abrir canales de diálogo con otros sectores con los que hoy estamos en la confrontación electoral. También es cierto que, del mismo modo en que no hay réplicas lineales entre los partidos y las expresiones de gobierno hacia lo interno de la Universidad, pensar que eso puede garantizarse con la expresión de dirigentes de un espacio político apoyando a otra opción electoral es menospreciar los criterios que puede ir construyendo el electorado.

P - ¿Con qué fórmulas lo descartarían?

R- Con aquellas expresiones que representan los intereses empresariales, de las grandes corporaciones, que no tengan un claro posicionamiento en relación a las diferencias con las políticas que el Estado nacional está llevando al conjunto de las universidades, fuertemente puestas en jaque. Tampoco con quienes no tengan un posicionamiento claro respecto de quienes están siendo más vulnerados tanto por las políticas del gobierno nacional como de las provincias como son las mujeres, los pueblos originarios, las problemáticas ambientales y de las infancias.