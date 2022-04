Escasez de gasoil: hay preocupación, pero no falta en las estaciones de Bariloche

Las estaciones de servicio de Bariloche tienen asegurados los cupos de gasoil que solicitan, pero no saben hasta cuándo, mientras los clientes siguen con inquietud los informes nacionales que dan cuenta de la escasez de ese combustible y buscan reforzar sus compras para cubrirse.

Solo en la cadena de la firma Axion admitieron que en los próximos días podría acabarse el gasoil común, pero los usuarios no quedarán desamparados porque podrán cargar premium, porque no va a faltar. Claro que a un costo mayor. Hoy en promedio este último combustible cuesta es un 25% más caro que el de menor octanaje.

Las expendedoras de YPF y de Puma Energy tienen gasoil suficiente y lo reciben en forma regular, según señalaron sus responsables. Igual todos reconocieron que hay un alerta generalizado, que crece con las noticias que llegan desde Buenos Aires y otros puntos del país, donde las reservas se agotan y los transportistas ya anunciaron medidas de protesta.

En las estaciones de servicio siguen atentos el problema nacional

Jorge Prieto, de la firma Chitchian (propietaria de tres estaciones YPF), dijo que por el momento no se discontinuó la provisión de gasoil y se manejan “sin inconvenientes”. Reconoció que “hay escasez a nivel nacional” y por eso siguen hora a hora las novedades sobre volúmenes, stocks y despachos en las refinerías.

Señaló que el gasoil representa alrededor del 45% de sus ventas y que los consumidores en su mayoría no son automovilistas particulares sino empresas transportistas. A pesar de que algunos demandan grandes volúmenes, hasta ahora en sus surtidores no dispusieron ninguna medida de racionamiento.

En representación de las bocas de venta de Axion, el empresario Claudio Roccatagliata, señaló que los cupos de provisión de gasoil se ajustan a las ventas del mismo mes del año anterior y solo puede haber restricciones para el que solicite una ampliación.

Dijo que no tienen faltantes por ahora, aunque sí hay estrecheces visibles en el mercado y “probablemente” falte gasoil común en los próximos días, aunque el cliente “siempre va a tener gasoil premium” a disposición.

Subrayó que el problema tiene que ver con que ese tipo de combustible se importa en una gran proporción y la preocupación remite a que es “el combustible más usado a nivel laboral”. Roccatagliata (que también tiene emprendimientos hoteleros) dijo que “el turismo en general no estará afectado”.

Desde otras estaciones de servicio también refirieron que el único impacto se podría notar a futuro en el transporte de mercaderías, pero “por ahora Bariloche no se quedó sin gasoil y tampoco se aplican cupos de venta”.

Según las consultas que realizó este medio, la situación local contrasta con lo que ocurre en el resto del país. Camilo Imaz (titular de Transportes Imaz) dijo que los camiones salen con sus tanques llenos de esta ciudad pero “en la ruta tienen muchos problemas” para recargar, ya que el gasoil escasea y algunas estaciones “solo venden hasta cien litros” por vehículo. Señaló que “en Capital Federal está imposible”.

Dijo que el tema es grave para la empresa porque sus vehículos usan diesel común y en algunas expendedoras solo tienen el premium.

El encargado de la YPF del Automóvil Club Argentino, José Coronel, dijo que su proveedor “hasta el momento cumple con el cupo, sin restricciones de ningún tipo”, pero entre los clientes empezó a haber inquietud por los rumores y algunos buscan llenar sus tanques, como en las vísperas de algún aumento de precio.

“Si todos dicen que va a faltar, es común que pase algo así, pero por ahora no falta -aseguró-. Si no me cumplen con el cupo y llamo, en unas horas me lo resuelven”.