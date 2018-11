Jacobacci quiere una sede de la UNRN

La comunidad de Jacobacci vuelve a pedir el cumplimiento de la Ley Nº. 26.330/2007, que crea la UNRN y que contempla la apertura de un vice rectorado en esta ciudad, con el objetivo de brindar una mayor oferta académica a los jóvenes que egresan de los secundarios de la zona.

Según la norma, antes del año 2010 debería haberse formalizado la apertura del vice rectorado, pero hasta el momento no se ha logrado.

Dos años antes, los entonces concejales respaldaron un proyecto del intendente Carlos Toro (UCR) y se sumaron al pedido que se les realizó en aquel momento a las autoridades académicas. Esta semana, en virtud de una realidad cada vez más compleja, con una limitada oferta educativa terciaria en la zona y con numerosos jóvenes que no pueden continuar sus estudios luego de egresar del secundario, principalmente por problemas económicos, un grupo de vecinos volvió a poner sobre el tapete esta necesidad que tiene la zona más amplia de la provincia.

“Sabemos lo importante que es la educación para el desarrollo de las personas y de los pueblos. Hoy muchos jóvenes de esta zona se privan a acceder a una formación por las distancias, la falta de recursos económicos, etc. La ley de creación del UNRN establece una sede en Jacobacci y como vecinos vamos a poner todo lo que sea necesario para que pueda concretarse. Estamos ante los nuevos desafíos que nos propone el asfalto de la ruta 23 y es necesario tener un recurso humano formado”, señalaron integrantes del grupo de vecinos conformado por alumnos del Centro de Estudiantes de la ESRN 6, padres y dirigentes de distintas instituciones locales.

Durante la mañana del miércoles, el grupo fue recibido en el Concejo Deliberante por los concejales Gabriela Buyayisqui (UCR), Gustavo Salas (UCR) y Hugo Arroyo (FpV) y el secretario de Gobierno del municipio local, Claudio Amaya Gatica. “Hoy muchos jóvenes no pueden estudiar lo que quieren porque no hay ofertas en la zona y no pueden irse a otro lado y terminan estudiando lo que hay porque no les queda otra. No lo hacen por vocación, sino por obligación o si no dejan de estudiar”, afirmó Natalia Stubbe, estudiante de 5º años de la ESRN 6 e integrante del Centro de Estudiantes.

En la región se dictan tecnicaturas terciarias en Comallo, Jacobacci y Los Menucos. En el marco de una reunión que se extendió más de una hora, los vecinos plantearon la necesidad imperiosa de contar con nuevas ofertas educativas y expusieron los argumentos que llevaron a la creación de la universidad en los que se cita a la Región Sur como una amplia zona a cubrir.