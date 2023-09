Necrológicas de hoy, sábado 9 de septiembre de 2023

ADRIANA DALL’ ASTA Vda. de ZINELLI

Falleció el 7/09 en Gral Roca. La promoción Savio 1972, participa del fallecimiento de la mama de nuestro compañero Arnaldo. Te abrazamos con el cariño de siempre, Juanillo A., Edgardo C., Victor C., Eraldo C., Felipe D., Carlos E., Eduardo E., Hugo G., Omar L., Sergio M,. Victor Hugo M., Ricardo M., Juan Carlos M., Roberto M., Humberto N., Daniel P., Edgar P., Homar S., Carlos S. Aquellos que pudimos compartir momentos, nos quedan los hermosos recuerdos de tu madre. Acompañamos a sufamilia en este momento de dolor. Recibira sepultura en el panteón de la Sociedad Italiana en el día de mañana.