«Tratamos con la mayor gravedad»: la palabra de la FIFA sobre la denuncia por violación contra el capitán de Cabo Verde

A pocos días del cruce entre Argentina y Cabo Verde por los 16avos de final en el Mundial 2026, una investigación judicial internacional colocó al seleccionado africano en el centro de la escena mediática por motivos ajenos al rendimiento deportivo. El foco recae sobre su capitán, Ryan Mendes, quien está siendo investigado por la policía de Nueva Zelanda tras una denuncia por presunta violación. La FiFA se refirió al caso.

La denuncia fue presentada por una mujer brasileña que trabajó con la delegación durante una serie de compromisos internacionales en marzo.

Qué dijo la FIFA sobre Ryan Mendes, el capitán de Cabo Verde denunciado

La entidad máxima de fúbol se refirió al caso. «Tratamos con la mayor gravedad cualquier queja de conducta inapropiada y tiene un proceso claro para que cualquier persona involucrada con el fútbol pueda reportar un incidente”, dijo la FIFA, según consignó el medio Globo Esporte.

“Está en contacto con las autoridades de Nueva Zelanda. No haremos comentarios adicionales en este momento”, agregó.

Al medio brasileño también le expresó: «Como regla general, los órganos judiciales independientes de la FIFA no hacen comentarios sobre las denuncias que pueden o no haber recibido, ni confirman o niegan la existencia de investigaciones en curso sobre supuestos casos. Si deciden hacer pública cualquier información, se hará en el momento y de la manera que consideren apropiada”, señaló.

La denuncia contra Ryan Mendes, el capitán de Cabo Verde en el Mundial 2026

Según la información publicada inicialmente por el medio brasileño Globo Esporte y replicada por diversas fuentes internacionales, la denuncia fue formalizada el 10 de abril ante las autoridades de Auckland y estaría respaldada por elementos probatorios de carácter médico y visual.

Entre ellos, se incluyen fotografías de lesiones físicas y un informe clínico que detalla hematomas y heridas compatibles con una agresión, además de registros de cámaras de seguridad del hotel donde se encontraba alojada la delegación caboverdiana.

La denunciante, que residía en Nueva Zelanda con visa laboral, había sido contratada como intérprete por la federación local para asistir al equipo africano, dada la necesidad de comunicación en portugués durante su estadía.

De acuerdo con el relato incorporado a la causa, los hechos habrían ocurrido el 27 de marzo, horas después de un partido amistoso frente a Chile. La mujer asegura que fue invitada a una reunión en una de las habitaciones del hotel bajo la premisa de cumplir funciones profesionales, pero al advertir que se trataba de un encuentro de carácter social decidió retirarse.

Posteriormente, según su testimonio, Mendes se presentó en su habitación, la agredió físicamente y perpetró la violación denunciada. El informe médico posterior describe contusiones en diversas partes del cuerpo y lesiones genitales, que han sido incorporadas como evidencia en la investigación en curso.

Las autoridades neozelandesas confirmaron la existencia de la causa y señalaron que permanece abierta, aunque, en línea con la legislación local sobre privacidad, no han revelado detalles adicionales sobre los involucrados.

El proceso incluye el análisis de pruebas forenses, testimoniales y audiovisuales, y podría extenderse durante varios meses antes de determinar si existen fundamentos suficientes para presentar cargos formales ante la justicia.

Con información de Noticias Argentinas