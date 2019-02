Petroleros definen postura ante posibles despidos en Vaca Muerta

Mañana será el gran día en el que el dirigente petrolero y senador por el MPN, Guillermo Pereyra, organizará a los trabajadores de su sector respecto a las consecuencias del recorte al subsidio del plan gas.

Pereyra adelantó que si el gobierno nacional y las empresas no llegan a un acuerdo, el sindicato no respetará los “acuerdos realizados para el desarrollo de Vaca Muerta”, entre los que se encuentra el famoso blindaje que comprometió a los trabajadores a no realizar medidas de fuerza que pudieran afectar a la producción.

La asamblea, que desarrollará mañana a la mañana en Añelo, es también una forma de llevar calma entre los petroleros luego de que Tecpetrol e YPF comunicaran que revisarían sus planes de inversión en la zona, con la consecuente falta de empleo que causaría. “El sindicato trabajó fuertemente para llegar a la situación actual y el Gobierno nacional no puede cambiar las reglas del juego de un día para otro porque están atacando a los trabajadores”, resaltó el dirigente.

En contrapartida, el secretario de Energía, Gustavo Lopetegui, anunció que se está ideando un nuevo plan, pero acotado a los meses de invierno: desde mayo a septiembre se pagarían entre 2 y 2,50 dólares por millón de BTU a los desarrollos que incrementen su producción de gas no convencional. Sin embargo, la advertencia de las petroleras puede cumplirse y el impacto en Vaca Muerta genera temor.

Con este panorama, Pereyra se parará frente a los petroleros que dirige para explicarles los pormenores de la situación y fijar la postura del sindicato. Si bien la preocupación está latente, el dirigente parece tener todo bajo control, aunque desde el sindicato se aclaró que por la asamblea “no se prevé afectación de la producción ni cortes de ruta”.

