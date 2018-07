PJ llama a la unidad, pero advierte que no hay “imprescindibles”

Anoche se reunió la conducción provincial del Partido Justicialista, ratificando que el proceso en marcha “exige unidad y templaza. Unidad para construir una alternativa distinta y templaza” para “no anteponer los intereses personales a las necesidades del conjunto”.

Ese posicionamiento -que se reflejó en un documento- también contempla una gran convocatoria con “límites claros: Macri y Weretilneck. No habrá espacio para egoísmos, ni lugar a especuladores”. Reafirma “la unidad” porque “todos somos necesarios, pero ninguno es imprescindible”.

Realizado en Roca, el encuentro fue presidido por el presidente del PJ, Martín Soria, congregando a la mayoría de los intendentes, legisladores y los diputados nacionales Claudio Doñate, Silvia Horne y María Emilia Soria. La dirigencia allegada al senador Miguel Pichetto participó, a excepción de Ariel Rivero que se mostró ayer en un acto en Campo Grande con el gobernador Alberto Weretilneck. En los últimos días, el legislador asumió una posición crítica a la estrategia de Soria en el presente proceso.

El documento reafirma que “somos herederos de un valioso legado: ser la esperanza de los que menos tienen”, tras lo cual, expresa que “hoy nuestra patria nos exige unidad y templanza. Unidad para construir una alternativa distinta a este modelo que condena al hambre y la exclusión de tantos hermanos argentinos. Templanza, para no caer en la soberbia de anteponer los intereses personales a las necesidades del conjunto”.

Agrega que “el gobierno de Mauricio Macri y su socio provincial Alberto Weretilneck, nos conducen a un futuro signado por una deuda impagable, la destrucción de las economías regionales, la apertura irresponsable de importaciones, la devaluación de la moneda que no es otra cosa que la pauperización de los salarios, la timba financiera que provoca el vaciamiento de las reservas, y por si fuera poco, un sistema tributario perverso que exime de impuesto a los poderosos y recarga en el bolsillo del obrero los costos del tarifazo. Describir esta penosa realidad podría llevarnos tanto tiempo como el que tienen gobernando, porque casi no hubo día en el que no tomaran medidas contra el pueblo. Los rionegrinos ya lo saben y por eso los rechazan”.

Continúa diciendo que “nos toca en consecuencia asumir la responsabilidad de construir un proyecto político capaz de superar la ruina en la que dejarán el país y la provincia”. Formaliza una convocatoria amplia. “Quien quiera venir será recibido, los límites están claros: Macri y Weretilneck, con sus políticas neoliberales, son nuestros adversarios. No habrá espacio para egoísmos, ni lugar a especuladores. La unidad que exigen estos tiempos nos recuerda que todos somos necesarios, pero ninguno es imprescindible”.

Cierra con adhesiones de Alejandra Mas, Jorge Cejas, Javier Iud, María Maldonado, Martín Soria, Silvia Horne, Martín Castro, María Eugenia Martini, Nicolas Rochas, Verónica Lastra, Dario Castro, Daniel Cepeda, Juan Reggioni, Marcos Catalan, Martín Doñate, Christian Artero, María Emilia Soria, Luis Albrieu, Diego Puente, Pedro Dantas, Ernesto Ayuelef, Sergio Hernández, Carlos Vazzana, Claudia Montanaro, Daniel Belloso, Pablo Delgado, Miguel Jara, Luis Ojeda, Fabian Pilquinao, Patricio Collil, Luis Ivancich, David Mendoza, Alejandro Marinao, Elvin Williams, Alejo Ramos Mejía, María Inés Grandoso, Raúl Martínez, Martín Sabatella, Edith Garro, Graciela Holtz, Jorge Vallaza, Marcelo Mango, Carina Pita, Evelyn Rousiot, José Luis Berros, Maximiliano Garre, Sebastián Altamiranda, Daniel Natapof, Ignacio Casamiquela, Hector Leineker