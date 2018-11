Weretilneck quiere su 2019: “Fui electo una sola vez como gobernador”

El gobernador, Alberto Weretilneck, anticipó ayer la derogación de las PASO en Río Negro y ratificó su intención de incorporar el balotaje en las elecciones provinciales del 2019. También sostuvo que el escenario actual conduce a un proceso “a la rionegrina”, con votación despegada de los comicios nacionales, muy probablemente en el primer semestre del año próximo. Y en ese contexto, abrió mucho más la puerta para una nueva candidatura, atajando las preguntas sobre una eventual re-reelección con una frase: “Este es mi primer mandato como gobernador”.

En una entrevista con “Río Negro”, el titular del Ejecutivo también proyectó al presidente del bloque oficialista, Alejandro Palmieri, como candidato a intendente de Roca y descartó un acuerdo político con Cambiemos, pidiendo no confundir la apuesta al diálogo institucional con una alianza electoral.

Weretilneck insistió en su idea de postergar el debate electoral para el año que viene, asegurando que “si nosotros pusiéramos a Juntos en modo electoral, al rionegrino no le gustaría y nos baja la calidad del gobierno”. “Por eso prefiero dejar eso para el tiempo absolutamente necesario. Para mí es enero o febrero”, completó.

P- ¿Y qué va a proponer el oficialismo?

R- Juntos va a proponer revalorizar lo que hemos hecho. Mostrar el Río Negro que recibimos en 2011 y el Río Negro de hoy. Las políticas de salud, de educación, esta manera de gobernar, del diálogo, del respeto por el otro, de la tolerancia, del cuidado del vínculo con todos los actores de la vida rionegrina. Y fundamentalmente lo que vamos a seguir haciendo, porque como todo gobierno tenemos muchos proyectos por concretar.

P- No quiere que se hable de “re-re”. Habla de su primer mandato como gobernador. ¿Por qué?

R- Porque fui electo una sola vez como gobernador.

P- Pero el artículo de la Constitución habla de la fórmula...

R- No vamos a analizar ahora la Constitución. La verdad es que todavía no decidí y lo vamos a discutir con el resto de las candidaturas de Juntos en enero o febrero. Pero ante la pregunta, yo contesto que como gobernador, es mi primer mandato. Porque fui electo una sola vez como gobernador. La vez anterior reemplacé a Carlos Soria por la tragedia que vivimos todos. Esto desde el sentido común. Después, si es jurídico o no, se verá a su debido momento.

P- ¿Cuántos le están diciendo en este momento que tiene que ser candidato?

R- Mucha gente. Desde el ciudadano rionegrino hasta los más allegados. Pero es un tema que me excede en lo personal. Tiene que ver con el proyecto de Juntos, así que con el calor de enero resolveremos esto.

P- ¿Cuándo votará Río Negro?

R- No sabemos. Podemos ir con las nacionales o bien a la rionegrina, con fecha separada. Lo que pasa es que para Juntos, que no tiene relación electoral con los partidos nacionales, es medio contradictorio ese tema. Hay que discutirlo y consensuar. Si me preguntan hoy, tiene más posibilidades una elección típicamente rionegrina.

P- Las PASO están vigentes. ¿Van a revisar esa ley?

R: Hay una posibilidad cierta de derogarlas. Es un gastadero de plata y ningún partido aparece con más de un candidato. No tiene mucho sentido.

P- ¿Y el balotaje?

R- También está en la estrategia electoral. Yo lo defiendo porque creo que hace que se perfeccione la mayoría. El hecho de tener que lograr más del 50 por ciento de los votos hace un gobierno fuerte.

P- Y en ese escenario ¿se ve acercándose a Cambiemos?

R- No, electoralmente no. Acá se confunde la manera de gobernar que tenemos. Nosotros dialogamos con todos, con Nación y con los municipios, pero eso no tiene que confundirse con la estrategia electoral.

