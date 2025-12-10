Tres días sin rastros del adolescente desaparecido en el río Neuquén: suman perros de búsqueda al rastrillaje

Desde el lunes se realiza un intenso operativo para encontrar a un adolescente de 13 años que desapareció en el río Neuquén. Bomberos y la Policía trabajan en la zona del barrio Nueva España de Centenario. Este miércoles se sumaron perros de búsqueda a los rastrillajes.

El chico desapareció el lunes en el sector cercano a Loteo Sommadossi y Primera Terra. Según relató su familia, una fuerte correntada lo arrastró río adentro y no supieron nada más de él. Si bien los bomberos acudieron a brindar asistencia, la noche llegó y por la falta de luz tuvieron que cortar el operativo.

Hoy, miércoles 10 de diciembre, comenzó el tercer día de operativo para encontrarlo. Tanto Policía como Bomberos recorren la zona en la que fue visto por última vez. Además de los trabajos que se realizan por agua, la Policía sumó perros de búsqueda a los rastrillajes.

Cómo fue la última vez que vieron al adolescente de 13 años desaparecido en el río Neuquén

Diario RÍO NEGRO diálogo con Nilda, tía del adolescente desaparecido, quien relató que todo ocurrió el lunes cerca del atardecer. «A las 19.45 entro al agua y empezó a pedir ayuda, nosotros intentamos todo, pedimos ayuda», indicó.

A las 21 llegó el personal de Bomberos: «eran tres, pero como se hizo de noche tuvieron que frenar la búsqueda. Hoy volvieron, solo bomberos, en total son cinco».

La zona en la que ocurrió el hecho presenta pozones de gran profundidad, cuya forma cambia constantemente debido al movimiento del cauce. Además, en el lecho permanecen ramas y troncos de antiguas arboledas arrastradas por crecidas de años anteriores, lo que aumenta el riesgo para quienes se acercan al agua.