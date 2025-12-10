Ludovica Squirru: qué energías activar y cuáles evitar este miércoles 10 de diciembre de 2025, signo por signo
Ludovica Squirru comparte las claves energéticas para este miércoles 10 de diciembre: un día que pide enfocarse, ordenar lo pendiente y evitar decisiones impulsivas. Cada signo del Horóscopo Chino atraviesa movimientos específicos que pueden potenciarse o equilibrarse según la actitud.
El miércoles 10 de diciembre de 2025 llega con una energía de revisión, orden y toma de conciencia. Según la astróloga Ludovica Squirru, es un día clave para ajustar el rumbo antes del cierre del año: lo que hoy se acomoda, se sostiene en 2026. La jornada invita a mover aquello que está estancado, conversar lo pendiente y elegir decisiones con intención, no desde la ansiedad. Cada signo del Horóscopo Chino tendrá activaciones particulares y también aspectos que conviene evitar para no bloquear el flujo natural del día.
La energía general del día
Según Ludovica Squirru, esta jornada invita a revisar compromisos, aclarar malentendidos y priorizar lo verdaderamente importante. La clave está en activar la energía de la organización, los acuerdos y la empatía, mientras se evita la reactividad emocional y el desgaste en discusiones inútiles.
Antes de tomar cualquier decisión, Ludovica Squirru identifica las fuerzas regentes de hoy:
- Energía central: Agua Yin
- Signo regente del día: Búfalo.
La guía kármica de Ludovica Squirru:
Consejo diario de Ludovica Squirru hoy es un día bueno para «casarse, orar/decretar, demoler, hacer negocios, firmar contratos, promoverse, mudarse, concebir, cambiar de lugar la cama»
Las actividades que recomienda evitar hoy: «iniciar demandas, instalar gas/electricidad»
Rata
Qué activar: enfoque financiero, decisiones prácticas y acuerdos laborales.
Qué evitar: compras impulsivas y discusiones por temas menores.
Búfalo / Buey
Qué activar: orden, estructura y planificación de tareas.
Qué evitar: sobrecarga de responsabilidades y rigidez ante los cambios.
Tigre
Qué activar: liderazgo, conversaciones claras y movimiento.
Qué evitar: actuar sin medir consecuencias o apurarse en decisiones.
Conejo
Qué activar: calma interior y diplomacia.
Qué evitar: enfrentamientos, críticas o tensiones familiares.
Dragón
Qué activar: creatividad, expansión profesional y proyectos nuevos.
Qué evitar: impaciencia, ego elevado y confrontaciones innecesarias.
Serpiente
Qué activar: introspección, intuición y análisis profundo.
Qué evitar: guardar silencios que generen resentimiento o posponer conversaciones clave.
Caballo
Qué activar: claridad mental, dinamismo y toma de decisiones.
Qué evitar: dispersión, agotamiento y malhumor por cambios de último momento.
Cabra
Qué activar: armonía emocional, rutinas saludables y organización del hogar.
Qué evitar: dramatizaciones, hipersensibilidad o asumir más de lo que podés manejar.
Mono
Qué activar: comunicación fluida, ideas innovadoras y negociaciones.
Qué evitar: mensajes confusos, malos entendidos o comentarios impulsivos.
Gallo
Qué activar: precisión, productividad y trabajo concentrado.
Qué evitar: críticas excesivas, perfeccionismo extremo o tensión con colegas.
Perro
Qué activar: flexibilidad, diálogo y apertura mental.
Qué evitar: resistencia a los cambios y posturas rígidas en lo personal.
Chancho / Cerdo
Qué activar: cierre de ciclos, decisiones emocionales y honestidad afectiva.
Qué evitar: procrastinar, autoengaños o sostener vínculos desgastados.
La frase energética del día, según Ludovica
«Cuando ordenás tu mundo interno, el externo empieza a acomodarse solo.»
