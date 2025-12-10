Ludovica Squirru: qué energías activar y cuáles evitar este miércoles 10 de diciembre de 2025, signo por signo

El miércoles 10 de diciembre de 2025 llega con una energía de revisión, orden y toma de conciencia. Según la astróloga Ludovica Squirru, es un día clave para ajustar el rumbo antes del cierre del año: lo que hoy se acomoda, se sostiene en 2026. La jornada invita a mover aquello que está estancado, conversar lo pendiente y elegir decisiones con intención, no desde la ansiedad. Cada signo del Horóscopo Chino tendrá activaciones particulares y también aspectos que conviene evitar para no bloquear el flujo natural del día.

La energía general del día

Según Ludovica Squirru, esta jornada invita a revisar compromisos, aclarar malentendidos y priorizar lo verdaderamente importante. La clave está en activar la energía de la organización, los acuerdos y la empatía, mientras se evita la reactividad emocional y el desgaste en discusiones inútiles.

Antes de tomar cualquier decisión, Ludovica Squirru identifica las fuerzas regentes de hoy:

Energía central: Agua Yin

Agua Yin Signo regente del día: Búfalo.

La guía kármica de Ludovica Squirru:

Consejo diario de Ludovica Squirru hoy es un día bueno para «casarse, orar/decretar, demoler, hacer negocios, firmar contratos, promoverse, mudarse, concebir, cambiar de lugar la cama»

Las actividades que recomienda evitar hoy: «iniciar demandas, instalar gas/electricidad»

Rata

Qué activar: enfoque financiero, decisiones prácticas y acuerdos laborales.

Qué evitar: compras impulsivas y discusiones por temas menores.

Búfalo / Buey

Qué activar: orden, estructura y planificación de tareas.

Qué evitar: sobrecarga de responsabilidades y rigidez ante los cambios.

Tigre

Qué activar: liderazgo, conversaciones claras y movimiento.

Qué evitar: actuar sin medir consecuencias o apurarse en decisiones.

Conejo

Qué activar: calma interior y diplomacia.

Qué evitar: enfrentamientos, críticas o tensiones familiares.

Dragón

Qué activar: creatividad, expansión profesional y proyectos nuevos.

Qué evitar: impaciencia, ego elevado y confrontaciones innecesarias.

Serpiente

Qué activar: introspección, intuición y análisis profundo.

Qué evitar: guardar silencios que generen resentimiento o posponer conversaciones clave.

Caballo

Qué activar: claridad mental, dinamismo y toma de decisiones.

Qué evitar: dispersión, agotamiento y malhumor por cambios de último momento.

Cabra

Qué activar: armonía emocional, rutinas saludables y organización del hogar.

Qué evitar: dramatizaciones, hipersensibilidad o asumir más de lo que podés manejar.

Mono

Qué activar: comunicación fluida, ideas innovadoras y negociaciones.

Qué evitar: mensajes confusos, malos entendidos o comentarios impulsivos.

Gallo

Qué activar: precisión, productividad y trabajo concentrado.

Qué evitar: críticas excesivas, perfeccionismo extremo o tensión con colegas.

Perro

Qué activar: flexibilidad, diálogo y apertura mental.

Qué evitar: resistencia a los cambios y posturas rígidas en lo personal.

Chancho / Cerdo

Qué activar: cierre de ciclos, decisiones emocionales y honestidad afectiva.

Qué evitar: procrastinar, autoengaños o sostener vínculos desgastados.

La frase energética del día, según Ludovica

«Cuando ordenás tu mundo interno, el externo empieza a acomodarse solo.»

