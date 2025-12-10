Nobel de la Paz 2025: la hija de María Corina Machado recibió el premio y aseguró que se reunirán hoy en Oslo

En Oslo se realizó la entrega del Premio Nobel de la Paz 2025. La líder opositora venezolana María Corina Machado, quien se encuentra en la clandestinidad, se une a la notable lista de Premios Nobel de la Paz que no pudieron asistir a la ceremonia. En su representación, Ana Corina Sossa, su hija, leyó el discurso que la ganadora tenía previsto dar.

Históricamente, varios galardonados se han visto impedidos de recibir su premio debido a circunstancias extremas como prisión, prohibiciones de viaje o persecución política. En estos casos, la protesta se manifiesta a través del envío de un representante.

El director del Instituto Nobel, Kristian Berg Harpviken, confirmó que la líder opositora María Corina Machado no asistirá a la ceremonia en Oslo. La dirigente, que enfrenta al dictador Maduro, será representada por su hija, Ana Corina Sosa, quien recogerá el histórico Premio Nobel de la Paz en su lugar.

Se informó que la líder opositora venezolana llegaría a la ciudad recién entre «el miércoles por la noche o el jueves por la mañana».

A traves de su hija, María Corina Machado envió su discurso, en el que manifestó que en Venezuela: «El régimen se propuso dividirnos: por nuestras ideas, por raza, por origen, por la forma de vida. Quisieron que los venezolanos desconfiáramos unos de otros, que nos calláramos, que nos viéramos como enemigos. Nos asfixiaron, nos encarcelaron, nos mataron, nos empujaron al exilio”.

Y agregó: «Este premio tiene un significado profundo: le recuerda al mundo que la democracia es esencial para la paz. Y lo más importante, el principal aprendizaje que los venezolanos podemos compartir con el mundo es la lección forjada a través de este largo y difícil camino: si queremos tener democracia, debemos estar dispuestos a luchar por la libertad. La libertad se conquista cada día, en la medida en que estemos dispuestos a luchar por ella. Esa es la razón por la cual la causa de Venezuela trasciende nuestras fronteras. Un pueblo que elige ser libre no solo se libera a sí mismo, sino que contribuye con toda la humanidad».

Nobel de la Paz:el presidente del Comité Noruego destacó a María Corina Machado por la lucha democrática en Venezuela

El presidente del Comité Noruego del Nobel, Jørgen Watne Frydnes, dedicó la ceremonia del Premio Nobel de la Paz 2025 a la lucha democrática venezolana. En su discurso, Frydnes destacó la figura de María Corina Machado como un símbolo central de esta resistencia civil. Calificó los esfuerzos por la democracia en Venezuela como una «manifestación extraordinaria de valentía civil en América Latina».

Según lo expresado por Frydnes, el Comité Noruego del Nobel valora la capacidad de Machado para unificar a diversos actores. Incluye movimientos políticos, organizaciones civiles y ciudadanos con el objetivo de restaurar la democracia. Esta unidad, enfatizó, refleja el espíritu de fraternidad que Alfred Nobel consideraba esencial para la paz duradera.

El discurso oficial resaltó que la oposición venezolana ha mantenido un enfoque firme en métodos pacíficos y democráticos. Esto ocurre incluso frente a crecientes amenazas, vigilancia constante y violencia por parte del estado. Frydnes subrayó la masiva movilización ciudadana durante las elecciones presidenciales de 2024, con cientos de miles de voluntarios.