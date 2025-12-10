Movilidad en modo extremo: el SUV que cambia el juego

El presente de la automotriz china BYD en América Latina atraviesa un momento de expansión sin precedentes. Con un crecimiento acelerado en mercados como Brasil, México, Colombia, Chile y Uruguay, la compañía decidió dar un paso más profundo en la región con su desembarco directo en la Argentina, país que hoy considera estratégico dentro de su plan de desarrollo sudamericano. Esa nueva etapa no solo se expresa en la llegada de modelos eléctricos e híbridos adaptados al mercado local, sino también en la exhibición de tecnologías que anticipan el futuro de la movilidad. Entre ellas, el U8 —el SUV de lujo capaz de flotar en caso de emergencia— se convirtió en uno de los grandes puntos de atención.

Fundada en 1994 como fabricante de baterías, la empresa evolucionó hacia un conglomerado global de alta tecnología con más de 30 parques industriales en todo el mundo, capaz de integrar sectores como la electromovilidad, la electrónica, el transporte ferroviario y las nuevas energías. Hoy su presencia alcanza seis continentes y más de 100 países, con una propuesta clara: desarrollar soluciones de cero emisiones que abarquen toda la cadena energética, desde la generación y el almacenamiento hasta su aplicación final.

En diálogo con diario Río Negro, Bernardo Fernández Paz, responsable de ventas de la marca, explica que el desembarco argentino marca un capítulo clave dentro de esta estrategia. “Buscamos acelerar la transición energética del país y ofrecer soluciones de movilidad eléctrica accesibles, confiables y alineadas con las necesidades del mercado local. Llegamos como filial directa de la casa matriz, con una visión de largo plazo y un compromiso con la construcción de un ecosistema robusto y sostenible”, detalla.

El U8 —el SUV extremo capaz de flotar y girar 360°— llegó al país para mostrar el techo tecnológico de la nueva movilidad.

El mercado argentino, tradicionalmente dominado por la combustión interna, comenzó en los últimos años a mostrar una apertura gradual hacia la electrificación. Según Fernández Paz, la demanda crece de manera sostenida y acompaña el ritmo que ya se observa a nivel global. La compañía proyecta para los próximos dos años una expansión significativa del segmento eléctrico e híbrido, motorizada por una mayor oferta de productos y un desarrollo progresivo de la infraestructura de carga.

La posventa, clave en la estrategia de BYD

Parte del plan incluye una red comercial sólida: “Vamos a abrir 17 puntos de venta y servicio en todo el país, con talleres certificados, técnicos capacitados y repuestos desde el primer día. La posventa es la base para construir confianza y acompañar el crecimiento del mercado”, remarca. Ese ecosistema también se complementa con kits de carga domiciliaria, asesoramiento técnico y alianzas para ampliar la red pública.

La estrategia contempla además un portafolio en expansión. Hoy la marca ofrece en Argentina los modelos Dolphin Mini EV, Yuan Pro EV y Song Pro DM-i híbrido, pero el plan prevé entre seis y ocho lanzamientos adicionales, principalmente híbridos, adaptados a diferentes perfiles del consumidor local. La meta: combinar innovación con accesibilidad y posicionarse como un actor central en la transición energética nacional.

La Argentina se convierte en un eje estratégico del plan sudamericano, con 17 nuevos concesionarios y una red de posventa integral.

En este contexto, la exhibición del U8 —aunque sin planes de comercialización local— tuvo un valor simbólico y estratégico. Se trata de un SUV extremo, híbrido enchufable, cercano a los 1.200 caballos de potencia, con cuatro motores independientes y capacidades inéditas como giros de 360° y flotación en caso de emergencia. Su llegada al país fue una muestra explícita del techo tecnológico que la compañía pretende proyectar. “Queríamos ofrecerle al público argentino una experiencia directa con nuestro mayor nivel de ingeniería y diseño”, sostiene Fernández Paz. “El U8 funciona como una ventana al futuro: muestra hacia dónde se dirige la movilidad eléctrica y qué tipo de innovación estamos impulsando”.

Ese impacto no es menor para la construcción de la identidad de la automotriz en el mercado local. Según Fernández Paz, el U8 eleva la conversación sobre electromovilidad y refuerza la idea de que la electrificación puede ofrecer no solo eficiencia energética sino también sofisticación, performance y soluciones inteligentes aplicables a diferentes climas, geografías y usos. En palabras del directivo, “la presencia del U8 muestra que la movilidad eléctrica puede redefinir los estándares del segmento de lujo y que el país tiene consumidores cada vez más preparados para recibir tecnologías de alto nivel”.

De cara al futuro, la compañía planea seguir expandiéndose con una estrategia basada en previsibilidad, servicio, innovación y competitividad. La llegada como filial directa garantiza acceso a tecnología global, estándares certificados y una operación alineada con la visión de largo plazo del grupo. El objetivo final es claro: acelerar la transición hacia una movilidad más limpia, eficiente y sostenible en la Argentina, con productos al alcance del mercado y tecnología que marque el pulso de la industria.