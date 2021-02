Regreso a la Edad Media: más murallas

La Edad Media se caracterizó por la forma de habitar. Un señor feudal acogía a cierta cantidad de labriegos y los protegía en el momento de un ataque de un vecino. Así se fueron construyendo ciudades amuralladas en las que se les brindaba protección. Para eso se pagaba un tributo y las personas salían a realizar sus trabajos diarios y regresaban al refugio de ese castillo.

Hoy en el país vamos teniendo lo mismo. ¿Estaremos regresando a la Edad Media? Tenemos los countries (ciudades amuralladlas) donde se busca seguridad, los enemigos son los salteadores, que son las personas pobres que buscan sobrevivir porque han sido abandonadas a su suerte; se toman medidas que lo único que hacen es destruir la industria nacional; todo por medio de aumentos y presiones de los sindicatos o forzar a trabajar a los empresarios a pérdida. Las leyes del mercado son simples: “Donde no me conviene o gano poco, no voy”, “Quiero ganar algo más que lo razonable y muchos países me lo ofrecen”. Entonces los empresarios invierten donde sean coherentes, donde obtengan los mejores réditos y haya corrupción de poca a moderada. ¿Qué les brindamos nosotros? Incoherencias, falta de claridad, coimeros, corruptos, sindicalistas y funcionarios sin cerebro.

Entonces deberemos vivir peleando entre los pobres y los ricos, entre las villas miserias y los countries. Ambas amuralladlas. ¡Linda vida!

Gladys B. Rosales

DNI 10.198.095



Santa Rosa, la Pampa