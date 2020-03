René Pérez hizo un vivo de Instagram con Alberto Fernández

Ayer por la tarde, René Pérez -conocido como Residente- mantuvo una charla en vivo por Instagram con Alberto Fernández.



Durante la charla, Presidente se mostró optimista sobre la evolución de la pandemia de coronavirus en el país al advertir que "los primeros resultados dicen que estamos dominando al virus".

Además, ​aseguró que "la prioridad es la salud y la vida de los argentinos", pero remarcó que va a impedir que las empresas despidan trabajadores.

"Los despidos no se han concretado y no se van a concretar. Efectivamente hubo una empresa que despidió 1450 empleados de un plumazo. Yo no voy a dejar que eso pase", indicó, al tiempo que afirmó que el Gobierno ha "dado muchísimos recursos para que las empresas no despidan al personal".

En este sentido afirmó que habló con el ministro de Trabajo, Claudio Moroni, para que se involucre en la cuestión: "Le di instrucciones al ministro para que tome las medidas y los trabajadores no sean despedidos".

Luego insistió en que "la economía puede esperar y se puede recuperar, lo que no se recupera es la salud de la gente", repitió el mandatario.

Y añadió que en este contexto "nadie se salva solo, nos tenemos que salvar con el otro. Hay que poner la solidaridad como bandera antes que nada y tenderle la mano a quien lo necesite".

El cantante le consultó por el pago de la deuda externa con el Fondo Monetario internacional (FMI), a lo que el Presidente aseguró que el país no va "a pagar la deuda" con el FMI "a costa de los argentinos" y consideró que "tienen que entender el momento que estamos pasando".

"No vamos a pagar la deuda a costa de los argentinos. La prioridad en Argentina en este momento es la salud y la vida de los argentinos. Tienen que entender el momento que estamos pasando, y yo confío que sí lo van a entender", aseguró Fernández.

Fuente: Primiciasya