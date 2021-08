Renunciaron dos concejales de la UCR en Jacobacci

Por diferencias con el intendente de Jacobacci Carlos Toro (UCR) y con la Mesa Directiva del partido, los concejales de la UCR, Daniel Cari y Gustavo Salas, anunciaron la renuncia a sus bancas.

En una conferencia de prensa, los concejales admitieron que al momento de asumir sus bancas se sentían "parte de un proyecto de gobierno", pero distintas situaciones vividas les demostraron que "no es así".

Denunciaron una falta de comunicación con el Ejecutivo municipal, la inexistencia de un trabajo articulado y un “destrato”, situación que se viene dando desde hace un largo tiempo, y marcadas diferencias de cómo ver y hacer política.

“Lamentablemente las circunstancias nos llevan a ver que nunca fuimos parte de este proyecto. Y cuando uno no es parte de algo, lo mejor es dar un paso al costado, respetando la institucionalidad”, señaló Cari, quien preside el Concejo Deliberante y su mandato termina en el 2023.

Añadieron que a una larga lista de situaciones vividas, se le sumó la designación de los candidatos a concejales para las próximas elecciones. “Fue la gota que rebalsó el vaso”, afirmó Salas.

Hace una semana, la UCR definió los candidatos a concejales, para las próximas elecciones. En Jacobacci se renuevan dos bancas. Una de la UCR, ocupada por Salas, y otra de JSRN.

En este sentido, Salas, admitió que “esperaba un gesto” de la Mesa Directiva del partido y del Ejecutivo municipal para poder encabezar la lista de candidatos, pero no fue así. Se designó a una mujer por la paridad de género.

“Respetamos la paridad de género, pero van a tener que ser consecuentes con las decisiones que se tomaron. Que sea una norma siempre y no una estrategia para no una estrategia para no dejarme repetir candidatura” agregó Salas.

Los concejales afirmaron que van a cumplimentar trámites administrativos y finalizar algunos proyectos que están en marcha y, en una semana o diez días presentarán las respectivas renuncias formalmente.

“No nos vamos enojados, ni molestos, quizá decepcionados. Hemos dado mucho por el partido y por el trabajo desempeñado en el Concejo” afirmo Salas.

De acuerdo al corrimiento de lista, el lugar de Salas le correspondería a Noelia Quisle y el de Cari a Olga Donadío.