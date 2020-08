Rescatan a dos nenes que dormían durante el incendio de una casa en Bariloche

Esta mañana, Nancy y Walter salieron de la vivienda en busca de leña. Se habían levantado hacía unos minutos y sentían la temperatura bajo cero. En un momento, uno de ellos vio que de la pequeña casilla de madera salía humo y corrieron a buscar a sus hijos que seguían durmiendo.

“Mi nene, de 13 años, salió solito cuando empezamos a gritarle. Se quemó las orejas y el pelo. A la nena, de 8, la tuvimos que sacar por la ventana”, describió Nancy, la madre, aún invadida por la angustia del siniestro.

En unos pocos minutos, la casa ubicada en la calle Ñanculahuen al 200, en el barrio El Frutillar, a solo dos cuadras de la avenida Juan Herman, se consumió absolutamente por el fuego pese a la rápida intervención de los bomberos.

“Perdimos todo. Habíamos llegado recién de la junta vecinal para buscar la garrafa. La instalamos y salimos a buscar leña. Cuando miramos, era todo humo pero alcanzamos a sacar a los nenes”, dijo acongojada la mujer.

Los niños fueron trasladados al hospital Ramón Carrillo. "Aspiraron un poco de humo pero se encuentran bien. Están terminando de evaluarlos y se les dará el alta", informaron fuentes del hospital.

Nancy no dudó: “Debe haber sido la estufa con la garrafa. A veces, vienen con mucho aire y se prenden y se apagan. Era lo único que teníamos prendido. Ni siquiera la luz ni la estufa a leña”.

“Fue de la nada –repetía Nancy una y otra vez- No sabemos qué pasó”. La familia vive en el predio desde hace 10 años. “Varios vecinos llamaron a los bomberos pero al ser una casilla de madera no hubo nada que salvar. Era chiquito pero tenía tres ambientes”, se lamentó y agregó: “Nos quedamos con los puesto. No sé qué será de nosotros”.