Respondió a un comentario discriminatorio contra su hijo y se volvió viral en redes

Una mamá platense enfrentó un comentario discriminatorio contra su hijo, de seis años, y la respuesta obtuvo más de 47 mil réplicas en redes sociales. La historia sucedió en La Plata, en el marco del inicio de clases, donde el nene comenzaba primer grado.

Todo comenzó cuando ambos fueron a comprar un guardapolvo. El vendedor de la casa de ropa le mostró todos los modelos y Valen le preguntó a su mamá cuál elegir, porque le gustaban dos de los exhibidos. Finalmente, se decidió por uno con volados en cuello y bolsillos.

"Me llevé una hermosa sonrisa, hermosísima. Me miró y me dijo que estaba tan contento porque iba a ir lindo a su escuela", relató sobre el momento Ro, la mamá del nene y tal como se identifica en redes sociales.

Sucede que en el inconsciente popular, "los voladitos son para las nenas". Entonces, al subir una foto del nene con el guardapolvo nuevo, alguien cercano a la familia le preguntó por WhatsApp: "¿Ese no es de nena?", lo que la llevó a la profunda reflexión.

"Valentín entró con una sonrisa radiante a la escuela, presumiendo su bolsita con su dinosaurio favorito (Ankylosaurio) y mostrándole a todos su nueva pechera, que tenía colores preciosos según él", contó la mujer sobre el entusiasmo del niño al volver a clases.

En cuanto a la crítica ajena, la chica indicó que su hijo "es un nene libre, sin problemas de elegir lo que él desea, sin problemas de expresar cada opinión o pensamiento, sin problema de ser quién es".

Hoy fuimos con Valen a comprar el Guardapolvo. El vendedor me dijo "Tenemos estos y con volados" Le respondí que me... Publicado por Ro Perelló en Lunes, 1 de marzo de 2021

En este sentido, agregó que "vamos a trabajar en que día a día los malos comentarios no le afecten, donde quiero verlo más libre que nunca (...). Y si quiere ser un princeso o un rayo macqueen VA A SERLO".

"Aunque al mundo le moleste, acá va a tener para la eternidad a su mamá apoyándolo en cada decisión. LOS COMENTARIOS DE ESTE TIPO AHORRENSELOS. NO NOS INTERESAN", concluyó.

El testimonio se viralizó en las últimas horas en las redes, donde mucha gente acompañó a la mamá en la decisión. "Por más personas como vos en el mundo, orgullosos tus hijitos de tener una madre como vos. Éxitos para el pequeño, que tenga un año maravilloso", fue uno de los comentarios más conmovedores.-