Le pagó a los empleados mientras mantenía cerrado su negocio y descubrió que tenían otro empleo

Luego de casi un año de cierre por la pandemia de coronavirus, los cines comenzaron a reabrir con "burbujas" en distintas ciudades del país. En ese contexto, el dueño de un restaurante temático de cine de Vicente López, en Buenos Aires, se llevó una desagradable sorpresa cuando se disponía a reabrir.

De los 20 empleados que tenía, 14 se encuentran actualmente trabajando para otro empleador pero siguieron cobrando el salario con la ayuda del Estado a través del ATP.

“Después de 12 meses cerrados por la cuarentena, el gobierno decidió habilitar los cines. Así que reabrimos El Capitán. 11 meses pagando salarios de 20 personas. Ahora los convoco a trabajar y 14 de las 20 estaban laburando en otro lado. Pelotudo es poco lo que me siento”, publicó Tito Loizeau, dueño del restaurante temático de cine El Capitán, en Twitter.

Después de 12 meses cerrados por la cuarentena, el gobierno decidió habilitar los cines. Así que reabrimos El Capitan. 11 meses pagando salarios de 20 personas. Ahora los convoco a trabajar y 14 de las 20 estaban laburando en otro lado. Pelotudo es poco lo que me siento!!! — Tito Loizeau (@titoloizeau) March 2, 2021

“El Gobierno no nos permitió despedir ni suspender y entramos en este proceso de ATP para pagar los salarios. Y así estuvimos hasta el año pasado", señaló el empresario a Infobae.

“Ahora se anuncia la apertura de los cines y entonces decidí convocar a los empleados. Los convoco y la sorpresa fue que de 20 empleados que teníamos, 14 están trabajando en otro lado. Yo les seguí pagando el sueldo con la ayuda del Estado durante todo el año pasado. No vuelven a trabajar y hace meses que están trabajando en otros lugares", cuestionó Loizeau.

Para el empresario, lo razonable hubiese sido que los empleados presentaran la renuncia.

“Me alegra que hayan conseguido trabajo pero no entiendo por qué no me avisaron y me hicieron pagarle varios meses el sueldo cuando tenían trabajo en otro lado y nosotros estábamos cerrados”, añadió Loizeau.

"Me estafaron a mí y estafaron también al Gobierno”, señaló enojado.

“Puedo conseguir un reemplazo de estos empleados pero me lleva tiempo, me obliga a abrir más tarde. Mi terror es que llegue el invierno y nos vuelvan a obligar a cerrar. Vamos a ver estos días que hacemos", concluyó el empresario.