Revelan preocupantes cifras del delito en Cutral Co y su vínculo con la droga

Las entrevistas personales a candidatos a fiscal de Cutral Co se realizaron este lunes. Foto: Gentileza

En Cutral Co se cometen entre 12 y 15 homicidios dolosos por año. La cifra se mantiene constante en los últimos tiempos pero cambió el móvil: ahora en su mayoría son por cuestiones vinculadas con el consumo o el tráfico de drogas.

Así lo reveló hoy Andrea Calarame en una sólida presentación ante el Consejo de la Magistratura, en su carácter de candidata a fiscal del caso para la Segunda Circunscripción (Cutral Co, Plaza Huincul, Picún Leufú).

También indicó, como dato preocupante, que por año se producen entre 15 y 20 homicidios culposos (en accidentes de tránsito).

4.400 causas por año

Conocedora de las estadísticas, Calarame las desmenuzó ante los consejeros siempre ávidos de conocer estos números. Dijo que de las 4.400 causas que ingresan a la fiscalía por año, el 85% son por delitos contra la propiedad (robos y hurtos); en segundo lugar están los delitos contra la integridad sexual (la cantidata demostró tener una firme postura en cuestiones de género) y en tercero los delitos contra las personas.

Fue preocupante lo que manifestó respecto de la formación de los policías: “les dan un curso que dura menos de 6 meses. No están capacitados”.

Las cifras que exhibió Calarame, quien trabaja en el área de ejecución penal de Cutral Co, son parecidas a las que circularon meses atrás para justificar la creación de la fiscalía para la cual se postula.

En esa época ocurrieron una serie de crímenes violentos que involucraron a personas jóvenes o menores de edad, en los que hubo droga de por medio. Un problema social al que se buscó una solución penal.

En la entrevista personal, las preguntas de los miembros del Consejo de la Magistratura se enfocaron hacia esa clase de delitos. Cuando los candidatos afrontaron el examen oral, hace un mes, el jurado los interrogó casi exclusivamente sobre qué harían ante un piquete obrero que impide el ingreso a una empresa petrolera.

Otro de los postulantes, Mario Jordán Díaz, debió transitar un extenso interrogatorio del consejero Claudio Domínguez, quien le propuso un juego de roles: él hacía de policía pidiendo instrucciones, y el candidato debía hacer de fiscal en funciones dándole órdenes.

Sábado, cumpleaños y asado

Domínguez compuso una escena que se desarrollaba en un momento particular: “es sábado, es el cumpleaños de tu esposa, estás haciendo el asado y yo soy un policía; estoy en la ruta, paré un auto con sospechosos, me parece que tienen un arma y te pregunto por teléfono qué tengo que hacer. ¿Vos qué me decís?”.

Para darle más realismo, llevó su celular a la oreja y le pidió al candidato que hiciera lo mismo con el suyo. "No lo tengo acá", respondió Díaz, un poco sorprendido. "No importa, agarrá el micrófono", le pidió Domínguez, decidido a que nada estropeara la recreación.

El juego de roles es una interesante técnica aunque Domínguez cambió demasiadas veces las hipótesis y el ejercicio se hizo largo hasta desdibujarse. Hay que ensayarlo mejor.

Mientras algunos consejeros entraban y salían de la sala, Díaz hizo gala de una gran paciencia y contestó todas las preguntas con serenidad, algunas con más solvencia que otras.

"No es insignificante"

Andrea Calarame.

A los dos candidatos, la consejera Monserrat Morillo les preguntó si aplicarían criterios de oportunidad en un caso de abuso sexual simple. Díaz no lo descartó, pero Calarame se opuso con firmeza: "El abuso sexual simple no es un hecho insignificante", afirmó.

Un detalle: en las casi dos horas que consumió su exposición, Díaz no mencionó que fue candidato a intendente por Cambiemos en las últimas elecciones. Tampoco nadie se lo recordó.

Las notas, y el ganador o ganadora, se conocerán posiblemente mañana martes.