Rézola: «Me quitaron la beca, merezco una disculpa pública»

Las restricciones por la pandemia de coronavirus y la falta de financiamiento impactaron fuertemente en los atletas argentinos que compiten en los Juegos Olímpicos de Tokio.

Es el caso de Rubén Rézola, que participó en la modalidad K1 200 de canotaje y contó los problemas que tuvo en su preparación luego de su última carrera.

"Me gustaría que algunas cuestiones federativas mejoraran, sobre todo en contemplar la salud mental. Me quitaron la beca por unos cuatro o cinco meses porque no pude asistir a una concentración, pero mentalmente no estaba preparado para concentrarme lejos de casa. Merezco una disculpa pública”, aseguró el palista de 30 años.

Ruben Rezola ..Esto mismo lo dijo en la tv pública en vivo , si tienen la posibilidad de ver la repe ,lo editaron . No puedo creer año 2021 hagan esto . Indignante pic.twitter.com/ThHuvLXqql — Martin Bustingorry (@nadrimartc) August 5, 2021

“Tuve hasta que trabajar para pagar mi alquiler y gastos. Mi vieja, mi novia y mi familia tuvieron que ayudarme”, agregó el santafesino.

Rézola terminó 7° en la final B y quedó en el lugar N°15 de la general. Mejoró un puesto respecto a Río 2016 cuando fue octavo. En Londres 2012 finalizó quinto junto al rionegrino Miguel Correa y ambos lograron un diploma olímpico.

"Espero que nunca más le falten el respeto a un atleta de alto rendimiento. No hice nada fuera de lo común y fuera de la reglamentación. Simplemente pedí permiso para poder entrenarme desde mi casa, y creo que la federación debería cambiar su reglamento porque cada atleta debe poder elegir con quién entrenarse”, expresó el palista.

Respecto a su rendimiento en los Juegos, analizó: "Di todo en cuanto a mis posibilidades. Estuve con un dolor de muñeca debido a una caída, pero dentro de todo pude remar bien. Me habría gustado en la final B tener mejores sensaciones que en la semifinal, pero estoy contento por haber llegado hasta acá”.