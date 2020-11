Rincón con transmisión comunitaria, pero sin cambios en las medidas

Se conoció ayer que la ciudad petrolera de Rincón de los Sauces se encuentra con circulación comunitaria del virus, siendo la octava localidad de Neuquén con esta categoría epidemiológica. Desde el municipio se indicó que no se harán cambios en las restricciones adoptadas ya que la localidad tiene vigente medidas similares a las que informó la Provincia en otros sitios donde no se lograron establecer los nexos de los contagios. Desde el sindicato de petroleros no creen que afecte la actividad hidrocarburífera.

"En base a lo que se venía viendo hubo desde la semana pasada restricciones similares a las que sacó provincia. La única diferencia es que se extendió una hora más la circulación (hasta las 21) porque los petroleros bajan 19:30 y no le quedaba tiempo para comprar alimentos para el otro día que vuelven", indicó la intendenta Norma Sepúlveda.

Por lo cual señaló que no hay otra nueva medida que se haya tomado en otros lados y que se pueda aplicar "Las que hay están ya en vigencia desde hace una semana", marcó.

Hasta el 9 de noviembre las plazas y espacios públicos permanecerán cerrados, las reuniones sociales están prohibidas, y los domingos no se podrá circular por ningún medio salvo urgencias justificables o para adquirir medicamentos.

Norma Sepúlveda comentó que lo que se observó es que los contagios ocurrieron principalmente en juntadas y fiestas clandestinas, sobretodo en los festejos del día de la Madre y de la Primavera.

"Esas dos fechas hicieron que de la noche a la mañana se disparen los contagios", expresó.

Lo que si adelantó la mandataria local es que está prevista la llegada del tráiler DetectAR en los próximos días, aunque por ahora no hay una fecha confirmada.

La intendenta agregó que se registraron inconvenientes en los retenes de acceso a la ciudad. “Es una lucha diaria porque algunos los evaden para no hacer la cuarentena", apuntó.

Por su parte el secretario administrativo del Sindicato de Petroleros Privados de Río Negro, Neuquén y La Pampa, Marcelo Rucci manifestó que no cree que el cambio de status sanitario tenga una repercusión en la actividad petrolera del lugar.

“El problema no ha sido la actividad petrolera, sino las personas que no han hecho casos de la restricciones, que hicieron juntadas y esas son las consecuencias que estamos pagando hoy”, manifestó Rucci.

Rucci comentó que tres son las empresas productoras que operan en el lugar: YPF, Exxon y Chevron.

"Hubo un repunte de la actividad en octubre", destacó el secretario del sindicato petrolero.

Desde el Comité de Emergencia local se informó que el lunes cerró con 20 nuevas personas contagiadas en la ciudad y que 232 personas se encuentran transitando la enfermedad en la localidad.p

Los otros lugares con transmisión comunitaria en la provincia son Neuquén capital, Plottier, Centenario, Senillosa, Cutral Co, Plaza Huincul y Zapala.