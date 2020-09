Rincón de los Sauces insiste con la presencia de gendarmería

Ayer el Ejecutivo y el Concejo Deliberante de Rincón de los Sauces declararon la Emergencia en Seguridad en la localidad, tras la balacera del domingo. El gobierno provincial envió personal de las fuerzas especiales de la policía neuquina y también comprometió más personal para las comisarias. Sin embargo, desde la localidad siguen solicitando la presencia de fuerzas nacionales para resolver los delitos de narcotráfico.

"Sabemos que no es la solución llenar de policías de diferentes fuerzas la localidad, creo que la realidad que nos marca hoy, el presente que tenemos en Rincón es esto, nosotros necesitamos restablece la paz y la tranquilidad en nuestra localidad, de poder generarle seguridad a nuestros vecinos", confió al respecto la intendenta, Norma Sepúlveda. Que señaló que se siguen "cursando los pedidos" para la llegada de gendarmería y/o policía federal.

En el mismo sentido, Daniela Rucci, presidenta del Deliberante, señaló que desde el gobierno provincial les prometieron que en los próximos días llegará gendarmería a Rincón de los Sauces. "Vamos a golpear todas las puertas y si es necesario y preciso, las vamos a patear también en pos de recuperar la tranquilidad", resaltó Rucci.

También el secretario administrativo del Sindicato de Petróleo y Gas Privado, Marcelo Rucci, se refirió sobre el pedido de fuerzas nacionales para la localidad.

En diálogo con Estación Urbana 104.7, Marcelo Rucci, señaló que "tienen que tomar intervención las autoridades que corresponden, hacer algo y dejarse de palabritas y de salir en las radios o en la televisión hablando pavadas, porque encima no solucionan nada".

"Realmente si una ministra no tiene una respuesta, los diputados provinciales parece que estuvieran de vacaciones o no sé dónde, ninguno toma parte, ninguno habla", disparó el dirigente gremial sobre la ministra Vanina Merlo y los diputados neuquinos.

Pero Rucci también se refirió a los concejales locales de la oposición que votaron parcialmente en contra de la declaración de emergencia: "Salir a decir que no están de acuerdo que fuerzas federales, acá hay un problema de causas federales que tiene que tomar intervención la federal, no quieren más policías, no quieren Gendarmería, no quieren nada, ellos son los concejales que votaron, Dios mío, pobre pueblo".

"Acá lo que hay que hacer, hay que actuar", cerró Marcelo Rucci al respecto del pedido urgente de la presencia de fuerzas nacionales en la localidad.