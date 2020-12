Río Gallegos: le escribió a Papá Noel por "más vida" para su mamá, con cáncer

Un milagro navideño fue el pedido de Joaquín, un nene de once años oriundo de Río Gallegos, a Papá Noel en la previa de nochebuena. La historia se hizo viral en redes y conmovió a la comunidad donde vive.

Sucede que la mamá de Joaquín, Maira Barrera, tiene cáncer y atraviesa un momento delicado para su salud. Por eso, el chico apuntó a la figura navideña para intermediar y que les ayude a atravesar el difícil momento familiar.

"Yo sólo quiero pedirte que le regales a mi mamá más salud. Ella tiene cáncer como mi abuela que está en el cielo y la verdad es que quiero tenerla por mucho tiempo más", puso el nene en la misiva.

Su mamá contó al respecto que Joaquín "es mi primer hijo, con él tenemos mucha confianza y nunca le mentí". En diálogo con el diario La Opinión Austral, la mujer relató que cuando la diagnosticaron "opté por sentarlo a él, que es el hermano más grande, y charlar sobre el tema porque él ya había pasado esta situación con su abuela que murió de cáncer”.

La idea, agregó, “era prepararlo para que sepa que yo tenía que hacerme estudios y que iba a haber días donde no me sintiera bien”.

Joaquín no es el único hermano, su familia también la conforman dos chicos más de 7 y 5 años de edad. Maira fue diagnosticada con cáncer hace dos años, en 2018.

En ese momento, "Joaco", como le dicen amorosamente en su familia, escribió su primera carta pidiéndole a Papá Noel por la salud de su mamá y lo repitió este año para compartir con ella más tiempo.

El estado de Maira se complicó en los últimos meses y necesita una derivación. Para eso aún tiene que resolver unos estudios, ante una situación económica compleja.

Pero la historia no termina ahí. Tras pedir el deseo, el jovencito también pidió una bicicleta, casi como una obligación. Conmovidos, y tras una campaña solidaria para los chicos de su barrio, los vecinos le cumplieron su deseo y también llevaron regalos para sus hermanos.

Sin embargo, tan grande es el corazón de Joaquín que, como el rodado era un poco chico para él, se lo dio a su hermano menor, que también quería una bici para Navidad.

La emotiva carta

Querido Papá Noel:

Mi nombre es Joaquín y tengo 11 años, algunos niños dicen que no existís pero yo tengo la esperanza de que sí, porque sino nunca me hubieses traído regales y bueno yo sólo quiero pedirte que le regales a mi mamá más salud para vivir. Ella tiene cáncer, como mi abuela que está en el cielo, y la verdad es que quiero tenerla por mucho tiempo más.

Sé que de los 9 años te pido este regalo y siempre lo cumplís porque mamá está conmigo y mis hermanos y estoy súper feliz y agradecido.

Para mi??? Me gustaría una bicicleta pero si no podés me conformo con lo que me mandes si me cumplís que mi mamá tenga salud.

Gracias Papá Noel, un beso y cuidate.