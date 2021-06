Río Negro apura su campaña para que las vacunas lleguen al grupo de 40 a 49 años

Río Negro busca acelerar el ritmo de vacunación contra el covid-19. Ayer se anunciaron jornadas abiertas de inmunización en Roca, una de ellas para cubrir a quienes tienen más de 50 años y dejar todo listo para el operativo de inscripción en la franja de 40 a 49 años. El inicio de esta fase no tenía ayer una fecha definida, según informaron a Río Negro autoridades de Salud.



En forma paralela, la campaña avanza con los últimos grupos de la población objetivo inicial.

Las primeras convocatorias a docentes de los niveles Medio y Superior sirvieron para descomprimir la tensión que existe desde mes pasado entre la Unter y el gobierno provincial.

El gremio emitió un comunicado el fin de semana, celebrando la decisión del Ministerio de Salud, que instruyó a todos los hospitales y centros de salud para que se avance con el proceso de vacunación a los docentes de los grupos 3 y 4 estipulados por Salud Pública.



En total son unos 7.000 trabajadores de la educación de secundaria y superior, de los cuales 2.800 ya fueron vacunados por factor de riesgo o mayores de 50 o 60 años. Educación ya comenzó a definir el listado de docentes de esos niveles, junto a los equipos directivos y supervisores.

Quiénes pueden ir sin turno

Con respecto a las jornadas abiertas en Roca, el equipo de Vacunación covid-19 del Hospital Francisco López Lima planificó para esta semana dos jornadas abiertas de inmunización para personas con y sin factores de riesgo residentes en la ciudad, quienes podrán asistir sin turno previo, según el caso.



La primera jornada especial será hoy, para personas de entre 18 y 59 años con factores de riesgo. Deben presentarse en la Colonia Penal de Roca (Buenos Aires y Palacios) con certificado médico que acredite el factor de riesgo. La actividad se realizará de 9 a 21.



Para mañana miércoles se planificó la vacunación para el grupo de 50 a 59 años, sin factores de riesgo. También en este caso es jornada abierta, no es necesario haber recibido el llamado desde Salud Pública. La actividad será de 9 a 21.



Dentro de este grupo, ayer se preveía la aplicación de unas 700 vacunas, destinadas a las personas que no fueron inmunizadas durante el fin de semana.



El sábado se realizó una jornada especial de vacunación, durante la cual se concretaron unas 2.000 aplicaciones.

Además, entre hoy y mañana se vacunará a los mayores de 60 que necesitan la segunda dosis de la Sputnik V. En este caso, se hará la convocatoria telefónica desde el Hospital a quienes tengan la primera dosis. El objetivo es aplicar hoy 300 vacunas Sputnik segundo componente y 360 mañana.

En el barrio más poblado



Por otra parte, ayer comenzaron a aplicarse vacunas en el Centro de Atención Primaria de la Salud (CAPS) de barrio Nuevo, en calle Churrinche y Tortolitas.



La campaña en ese lugar se extenderá toda la semana hasta el viernes 18 de junio, aunque solo en turno mañana.



“La mayoría son pacientes nuestros que tienen alguna enfermedad crónica subyacente. Ellos tienen su carnet de control y con el se deja constancia de que se están controlando y de que retiran medicación mensualmente”, aseguró la profesional.

En Bariloche se puede asistir al gimnasio municipal 1 para recibir la vacuna de manera espontánea, sin turno, para quienes integren el grupo de personas con factores de riesgo de 18 a 49 años. La atención es de 8:30 a 17.

Además se continúa con la primera dosis al personal de educación mediante listado proporcionado por Educación; se convoca con turno a mayores de entre 50 y 59 años sin factores de riesgo que se hayan inscripto y se comenzó a llamar para la segunda dosis de la vacuna Sputnik V según el orden de aplicación de la primera dosis.,

Docentes: avance dispar en la provincia

La secretaria de Políticas Públicas de Salud, Mercedes Ibero, indicó que el inicio y avance de la vacunación a los trabajadores de nivel Medio y Superior del sistema educativo dependerá del avance de la vacunación en cada hospital, debido a que algunos centros todavía siguen con el esquema de vacunación a personas con factores de riesgo.



“El Ministerio de Salud ha instruido a todos los hospitales y centros de salud para que se avance con el proceso de vacunación a los docentes de los grupos 3 y 4 estipulados por Salud Pública”, informó Unter que recordó que reivindica que se avance con la vacuna para la totalidad de los trabajadores de la educación “sin discriminación”.



Río Negro incluyó a los docentes dentro del grupo de personal estratégico que lleva vacunado a más de 52.000 personas, y comenzó, según el esquema ideado a nivel nacional, con los trabajadores de la educación de nivel especial, inicial y primer ciclo de primaria.

El turnero virtual dio buenos resultados en Cipolletti

El nuevo sistema de vacunación en Cipolletti logró reducir el alto nivel de ausentismo que se registró en los primeros meses de la campaña. Desde la organización aseguraron que el nivel de presentismo ronda el 95%, mientras que en algunas jornadas el ausentismo llegó al 40%.



Hace algunas semanas, desde el hospital de Cipolletti se resolvió poner a disposición un turnero virtual para que los ciudadanos puedan sacar turnos en tiempo real, de acuerdo con la oferta. Es decir que sólo se accede a un turno si hay posibilidad de vacunas.



Cada viernes el hospital informa el cronograma para la semana siguiente. Para anotarse, los interesados deben ingresar a https://vacuna.cipolletti.gob.ar En ese link se detalla la oferta que hay para cada jornada, con precisiones sobre el origen de las vacunas. Es una especie de oferta a demanda, ya que tienen prioridad quienes puedan acceder antes al registro.



Esto permitió no solo reducir el nivel de ausentismo, sino también evitar el éxodo de personas que llegaban al vacunatorio y decidían no vacunarse porque no estaban de acuerdo con las dosis que iban a recibir.

Natalia Fernández, a cargo de la campaña en Cipolletti, contó que muchos voluntarios querían recibir una vacuna específica -especialmente la Sputnik V.



El jueves está destinado una doble jornada, con 1.000 dosis en total, para la segunda dosis rusa. Esa oferta se agotó rápidamente y ayer ya no quedaban vacunas.



Muchos vecinos se quejaron porque el sistema no prioriza a quienes recibieron antes la primera dosis, sino que queda sujeto a la rapidez con la que se saca un turno.

Fernández específico que no hay un vencimiento entre ambas dosis y que es importante que estén atentos para sacar un turno.



El nuevo sistema, que no admite discusión estadística, pero trae aparejado el mismo inconveniente de antes: se necesita tener conectividad y algunos conocimientos sobre internet.